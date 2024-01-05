Олександру не вдалося попрощатися зі своєю рідною людиною. Адже протягом останніх двох років він живе у Сполучених Штатах Америки.

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Олександр Еллерт повідомив про смерть бабусі

У своєму інстаграмі чоловік написав, що бабусі не стало у віці 78 років. Причиною смерті стала деменція.

Моя бабуся померла. У 78 років виходить. Фінальні роки чотири через свою деменцію вона не пам’ятала нічого. На її вічний сон пішло 22 роки. Прощавай, ба,

– написав він.

Еллерт зазначив, що слід цінувати всіх своїх рідних – бабусь, дідусів, мам, тат та одне одного.

Що відомо про Еллерта

Олександр родом із Харцизька Донецької області, який окупований росіянами ще з 2014 року. Чоловік багато років працював сценаристом у студії "Квартал 95". Також він відзначився перемогою у романтичному шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Пара була разом близько двох років.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Еллерт майже одразу виїхав за кордон. Люди неодноразово обурювалися, як він перетнув державний кордон, враховуючи, що призовного віку. Сам Олександр відповідав, що покинув країну відповідно до законодавства під час воєнного стану.

Зараз чоловік мешкає у США та періодично дає гумористичні виступи. Еллерт продовжує публікувати пости російською мовою, за що отримує шквал критики від українців.