Гурт підтримує нашу країну з початку великого наступу країни-агресорки. Боно зазначив, що незабаром виповниться 2 роки з моменту повномасштабного вторгнення.

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Музикант висловився, що український народ невтомно протистоїть жорстокому агресору. За словами рокера, Україна бореться не лише за себе, а й за свободу усього світу. І якщо не допомогати українцям, то Росія піде захоплювати інші країни.

Америка, ти така щедра! Даймо цим людям все, чого вони потребують. Бо вони борються за нашу свободу, а не лише за свою. Наступного тижня буде два роки, як Путін вторгся в Україну, намагаючись знищити важко здобуту свободу 41 мільйона людей. Наступними можуть бути Польща, Литва, Східна Німеччина,

– сказав він.

Боно наголосив, що для українців, свобода має дуже велике значення, тож за неї платиться висока ціна – людські життя. Тому артист закликав якомога швидше допомагати нашому народу.

"Для цих людей "свобода" – це не просто слово із пісні. Для цих людей "свобода" – найважливіше слово у світі. Настільки важливе, що українці б'ються й гинуть за нього", – підкреслив чоловік.

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