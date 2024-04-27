Вибуховий дует та новий образ KOLA: 8 музичних новинок від українських зірок, які варто почути

Цього тижня українські артисти тішили новими піснями та стильними кліпами. Артем Пивоваров заспівав у дуеті із загадковою Klavdia Petrivna, а співачка KOLA постала у незвичному для себе образі.

Show 24 зібрав усі прем'єри українських артистів за останній тиждень. Підтримуйте пісні наших зірок та обов'язково додавайте у плейлист те, що сподобалось найбільше.

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Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna

Популярні співаки випустили спільну пісню "Барабан". Вона натхненна віршем поета "Розстріляного Відродження Гео Шкурупія. Фани вже чули трек до прем'єри - на великому сольному концерті Пивоварова, де вперше засвітилась Klavdia Petrivna.

Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna – "Барабан": дивіться відео онлайн

KOLA

Співачка випустила ритмічну пісню SALUT PAPA, де іронічно розповіла про відсутність батька в її житті. Кліп створений у стилі Веса Андерсона, де KOLA постала у незвичному образі жінки в діловому костюмі, що перебуває у пошуках тата.

KOLA – SALUT PAPA: дивіться відео онлайн

Vitaliia

Артистка випустила щемливу композицію "Веснянка". За словами співачки, пісня розповідає про те, що зараз відчуває кожен українець. Замість квітів - протитанкові їжаки, спів птахів перериває сигнал повітряної тривоги, але надія живе в серці кожного з нас.

Vitaliia – "Веснянка": дивіться відео онлайн

POSITIFF

Виконавець представив новий сингл "А, може, хочеш?". У ньому він розкриває історію втраченого кохання, яке має шанс відродитися. Внутрішній голос каже автору забути про стосунки, але серце не слухається. Лише втративши, він стає цінувати те, що мав. У романтичному кліпі показана історія мрійливої дівчини, яка через обʼєктив камери спостерігає за головним героєм.

POSITIFF – "А, може, хочеш?": дивіться відео онлайн

LIDIA

Виконавиця презентувала авторську пісню "Крила", на яку її надихнуло власне життя та досвід. Цей трек - для тих, хто прагне боротися зі своїми страхами й набути внутрішню силу. Співачка написала трек під час підготовки до конкурсу краси Ms Top Ukraine 2024. Саме тоді вона по-справжньому здолала свої страхи і розправила крила.

LIDIA – "Крила": дивіться відео онлайн

BALSAM

Співак, чиї пісні надихають Олександра Усика, випустив нову роботу "Сон". Трек розповідає про героя, який виходить у світ, повний небезпек. Але він залишається вірний надії, хоч стикається з втратами і невдачами. Герой має сміливість, мрії та теплі сни.

BALSAM – "Сон": дивіться відео онлайн

MOLODI

Колектив представив нову пісню "Я не я". Кожен з нас проходив період, коли ти сам не свій, важко зібратися і перемкнутися. Артисти сподіваються, що трек відгукнеться всім.

MOLODI – "Я не я": дивіться відео онлайн

Go_A

Гурт потішив шанувальників новим релізом і кліпом на нього. Солістка Катерина Павленко постала в новому образі з косою. У відео представлена стилізація ритуальних пісень – веснянок.

Go_A – Krip: дивіться відео онлайн