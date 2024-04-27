Show 24 собрал все премьеры украинских артистов за последнюю неделю. Поддерживайте песни наших звезд и обязательно добавляйте в плейлист, что понравилось больше всего.

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Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna

Популярные певцы выпустили общую песню "Барабан". Она вдохновлена стихотворением поэта "Расстрелянного Возрождения Гео Шкурупия. Фаны уже слышали трек к премьере - на большом сольном концерте Пивоварова, где впервые засветилась Klavdia Petrivna.

Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna– "Барабан": смотрите видео онлайн

KOLA

Певица выпустила ритмическую песню SALUT PAPA, где иронически поведала об отсутствии отца в ее жизни. Клип создан в стиле Веса Андерсона, где KOLA предстала в необычном образе женщины в деловом костюме, что находится в поисках папы.

KOLA – SALUT PAPA: смотрите видео онлайн

Vitaliia

Артистка выпустила щемящую композицию "Веснянка". По словам певицы, песня рассказывает о том, что сейчас ощущает каждый украинец. Вместо цветов – противотанковые ежи., пение птиц прерывает сигнал воздушной тревоги, но надежда живет в сердце каждого из нас.

Vitaliia – "Веснянка": смотрите видео онлайн

POSITIFF

Исполнитель представил новый сингл "А, може, хочеш?". В нем он раскрывает историю утраченной любви, которое имеет шанс возродиться. Внутренний голос говорит автору забыть об отношениях, но сердце не повинуется. Только потеряв, он становится ценить то, что имел. В романтическом клипе показана история мечтательной девушки, которая через объектив камеры наблюдает за главным героем.

POSITIFF – "А, може, хочеш?": смотрите видео онлайн

LIDIA

Исполнительница презентовала авторскую песню "Крила", на которую ее вдохновила собственная жизнь и опыт. Этот трек – для тех, кто стремится бороться со своими страхами и обрести внутреннюю силу. Певица написала трек во время подготовки к конкурсу красоты Ms Top Ukraine 2024. В это время она по-настоящему одолела свои страхи и расправила крылья.

LIDIA – "Крила": смотрите видео онлайн

BALSAM

Певец, чьи песни вдохновляют Александра Усика, выпустил новую работу "Сон". Трек рассказывает о герое, выходящий в свет, полный опасностей. Но он остается верен надежды, хоть сталкивается с потерями и неудачами. Герой имеет смелость, мечты и тёплые сны.

BALSAM – "Сон": смотрите видео онлайн

MOLODI

Коллектив представил новую песню "Я не я". Каждый из нас проходил период, когда ты сам не свой, трудно собраться и переключиться. Артисты надеются, что трек отзовется всем.

MOLODI – "Я не я": смотрите видео онлайн

Go_A

Группа порадовала поклонников новым релизом и клипом на него. Солистка Екатерина Павленко предстала в новом образе с косой. В видео представлена стилизация ритуальных песен – веснянок.

Go_A – Krip: смотрите видео онлайн