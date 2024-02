Детальніше про захопливі події тижня в українському та світовому шоубізі – розповість Show 24.

Вас також може зацікавити Нацвідбір-2024, зашквар Петрова й Іванова і нові деталі про Морозюк: підсумки скандального тижня

Греммі-2024

Цього тижня в Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія вручення нагород Греммі. Під час заходу оголосили переможців у 94 різних категоріях.

Так, трек SZA LOW визнали найкращою реп-піснею, композиція Біллі Айліш What Was I Made For (з фільму "Барбі") стала піснею року, а Flowers Майлі Сайрус – найкращий сольний поп-перфоманс. Водночас альбом Тейлор Свіфт Midnights здобув звання альбому року.

Цікаво, що цьогоріч Тейлор Свіфт встановила абсолютний рекорд музичної премії. Вона стала першою співачкою за історію Греммі, альбоми якої чотири рази поспіль відзначали нагородами.

alyona & Jerry Heil – представлять Україну на Євробаченні-2024

8 лютого переможниці Нацвідбору підписали договір з "Суспільним Мовленням", що закріплює їхню участь у міжнародному пісенному конкурсі. Співачки виступлять 7 травня у першому півфіналі Євробачення, що пройде у шведському Мальме. Вони представлять Україну з піснею Teresa & Maria.

Водночас гранд-фінал, який визначить переможця, відбудеться 11 травня.

За прогнозами букмекерів, alyona alyona & Jerry Heil є лідерами з ймовірністю здобути перемогу. Слідом за ними йде Оллі Олександер з Великої Британії. Водночас близько 20 країн ще не представили своїх представників та музичні композиції, тому ставки букмекерів будуть змінюватися.

Скандал на Нацвідборі-2024

Цьогоріч в ефірі пісенного конкурсу були присутні перекладачі жестової мови. Однак, одна з них – Катерина Заботкіна, яка перекладала пісні фіналістів, потрапила під хвилю критики через непрофесійність. Річ у тім, що глухі люди поскаржилися, що не змогли нічого зрозуміти з перекладу Катерини.

В Українському товаристві глухих вважають, що трактування пісень жестовою мовою було на "аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією матеріалу".

Після негативної реакції дівчина пояснила, що не є синхронним перекладачем жестової мови. Натомість вона перекладає виключно пісні для спільноти глухих.

Я працюю тільки з піснями, виконуючи їх жестовою мовою. Називати себе перекладачкою – це неповага до тих, хто отримав профільну освіту. Я не займаюся синхронним перекладом і виконую пісні тільки за попередньої підготовки,

– наголосила Заботкіна.

У короля Чарльза ІІІ діагностували рак

Таку заяву 5 лютого зробив Букінгемський палац. Згодом, за словами прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, з'ясувалося, що рак у 75-річного монарха був виявлений на ранній стадії. Наразі Його Величність проходить лікування в Сандрінгемі. Через це він не може виконувати свої державні обов'язки, тому відповідальність за це лягла на його дружину Каміллу та інших членів королівської родини.

У нещодавній заяві королева Камілла повідомила, що Чарльз III почувається добре, зважаючи на обставини, що склалися. Сам монарх також скористався можливістю звернутися до громадськості й висловив вдячність за численні повідомлення і побажання, які він отримав у цей складний час.

Як знають усі, кого торкнувся рак, такі добрі думки є найбільшою втіхою та підбадьоренням,

– сказав король Великої Британії.

Відомо, що принц Гаррі здійснив термінову поїздку до Сполученого Королівства після новини про хворобу батька. До Великої Британії він вирушив один, залишивши дружину Меган Маркл та їхніх дітей у Каліфорнії. Візит принца тривав лише 26 годин і вже наступного дня він повернувся до США.

Причина смерті мами Кузьми

23 вересня 2023 року український шоубізнес сколихнула звістка про смерть мами лідера гурту "Скрябін" Ольги Кузьменко. Їй було 76 років.

Лише днями донька Кузьми Барбара пролила світло на обставини передчасної смерті її бабусі. З'ясувалося, що жінка несподівано захворіла, що призвело до стрімкого погіршення стану її здоров'я.

Все розвивалося так блискавично, що коли забрала "швидка", виявили вже і сепсис, і ниркову недостатність. Якийсь час була прикута до ліжка,

– розповіла Барбара Кузьменко.

Зазначимо, 26 вересня в Брюховичах, що на Львівщині, відбулася панахида на честь Ольги. Похорон пройшов в церкві Різдва Пресвятої Богородиці.

Розкрилася особистість інкогніто-виконавиці Klavdia Petrivna

Широкого визнання співачка досягла влітку 2023 року завдяки успіху фрагмента з її хітового синглу "Знайди мене", проте випускала пісні анонімно. Водночас нещодавно відбулася музична премія "Золота Зоря Лірум", де Klavdia Petrivna перемогла в номінації "Дебют року". Приймати нагороду вийшла відома українська артистка Марія Кондратенко. Однак співачка досі не підтвердила, чи справді маскувалася під інкогніто-виконавицю.