Бізнесвумен та ведуча поділилась, що її ледь не щодня запитують про те, чи повернеться вона на сцену. Наразі її відповідь – ні.

До слова Даша Астаф'єва несподівано заговорила про особисте життя: чи є в неї коханий

Даша Астаф'єва розповіла, чи вийде на сцену

З розбитим серцем постійно відмовляю запитам на виступи. Не до веселих пісень і яскравого вбрання. Уявіть, зранку обстріл, а ввечері я в костюмі напівоголеного зайця заводжу своє: "Аво-авокадо",

– розповіла Астаф'єва.

Ведуча додала, що не проти артистів. Вона підтримує людей, які дають робочі місця, платять податки та збирають кошти на армію своєю працею. Тим паче українцям потрібен і розважальний контент. До того ж сучасні пісні не є вульгарними, бо мистецтво відображає сучасність.



"Мені хочеться створювати не лише розважальний та освітній українській контент, але й бути частиною "зрізу часу". Бути потрібною та корисною сьогодні, аби завтра це теж мало сенс. А до співу… можливо, я повернуся після нашої перемоги", – потішила фанів Даша Астаф'єва.



Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

Музична кар'єра Даші Астаф'євої