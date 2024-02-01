Бізнесвумен та ведуча поділилась, що її ледь не щодня запитують про те, чи повернеться вона на сцену. Наразі її відповідь – ні.
До слова Даша Астаф'єва несподівано заговорила про особисте життя: чи є в неї коханий
Даша Астаф'єва розповіла, чи вийде на сцену
З розбитим серцем постійно відмовляю запитам на виступи. Не до веселих пісень і яскравого вбрання. Уявіть, зранку обстріл, а ввечері я в костюмі напівоголеного зайця заводжу своє: "Аво-авокадо",
– розповіла Астаф'єва.
Ведуча додала, що не проти артистів. Вона підтримує людей, які дають робочі місця, платять податки та збирають кошти на армію своєю працею. Тим паче українцям потрібен і розважальний контент. До того ж сучасні пісні не є вульгарними, бо мистецтво відображає сучасність.
"Мені хочеться створювати не лише розважальний та освітній українській контент, але й бути частиною "зрізу часу". Бути потрібною та корисною сьогодні, аби завтра це теж мало сенс. А до співу… можливо, я повернуся після нашої перемоги", – потішила фанів Даша Астаф'єва.
Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої
Музична кар'єра Даші Астаф'євої
- Даша Астаф'єва - колишня солістка гурту NikitA та зірка багатьох обкладинок чоловічого журналу Playboy.
- Раніше співачка розповідала, що й фізично не може повернутися на сцену. Вона перенесла складну операцію, під час якої їй пошкодили нерв, що розташований біля зв'язок.
- Щоб знову мати можливість співати, Даші потрібно пройти довгий та складний період відновлення.