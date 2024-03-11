Крім того, в мережі з'явилися й інші світлини молодого подружжя. Завдяки цьому з'ясувалося, який вигляд мали наречені, й хто став ведучим на весіллі.
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Як пройшло весілля Віктора Розового
Для святкування актор "Ліги сміху" підібрав чорний смокінг від українського чоловічого бренду Andreas Moskin та білу сорочку. Свій образ він доповнив ніжно-рожевою краваткою-метеликом, яка гармоніювала з букетом нареченої. Віктор завершив аутфіт чорними туфлями.
Водночас його дружина Ольга одягнула білосніжне весільне плаття від CRYSTAL в стилі Голлівуд з рукавичками та чокером. Золоті прикраси й підбори-човники вдало доповнили look. До того ж вона зробила легкий нюдовий макіяж і елегантно вклала волосся.
Відомо, що серед ведучих свята був знаменитий гуморист Ігор Ласточкін.
Ігор Ласточкін став ведучим весілля Віктора Розового / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що цікаво, на весілля навіть завітав пес Патрон. Щоправда, він був не зовсім справжнім.
На весіллі у Віктора Розового був пес Патрон / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про Віктора Розового
- Актор, який став відомий завдяки своєму почуттю гумору та харизматичності на шоу "Ліга сміху", замінив сцену на військову форму.
- З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він добровольцем пішов служити в полк спеціального призначення "Азов", який зараз відомий як 3-я окрема штурмова бригада.
- На передовій комік брав участь у боях під Бахмутом та на півдні України, де виконував різноманітні завдання – від коригування артилерії до супроводу груп.
- Наразі Віктор не часто з'являється в мережі. Водночас відомо, що для того, щоб відсвяткувати своє весілля він взяв 10-денну відпустку з передової.