Безсумнівні фаворити букмекерів: кому прогнозують перемогу на Євробаченні-2024

Протягом тривалого часу лідером Євробачення-2024 за прогнозами букмекерів залишається хорват Baby Lasagna. Однак, після проведення другого півфіналу конкурсу його стрімко почала наздоганяти представниця Ізраїлю Еден Голан.

Водночас шанси українського дуету на перемогу різко знизилися. Станом на 10 травня букмекери пророкують дівчатам 6 місце у фіналі Євробачення-2024.

Цікаво alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Що відомо про пісню представника Хорватії

Композиція розповідає історію хлопця з села, який вирушає в далеку путь. Він очікує нове життя, однак хвилюється за своє майбутнє. А назва пісні Rim Tim Tagi Dim означає вигаданий народний танець з рідного села юнака.

Артист, якому пророкують перемогу на конкурсі, вже розірвав сцену своїм номером у першому півфіналі. Глядачі проводжали виконавця бурхливими оплесками та гучними криками.

Виступ Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: дивіться відео онлайн

Що відомо про пісню представниці Ізраїлю

Еден Голан мала їхати у Швецію з композицією October Rain, проте Оргкомітет Євробачення-2024 побачив там політичний підтекст і ледь не дискваліфікував країну. Згодом співачка змінила текст треку, щоб він відповідав правилам EBU. Однак, їй вдалося це зробити лише з третього разу.

Водночас артистка вже виступила з конкурсною піснею у другому півфіналі Євробачення-2024. Вона з'явилася на сцені в ніжній бежевій сукні, а її оточували танцівники у схожих костюмах.

Арка позаду артистів спочатку здавалася оповитою туманом, а згодом засяяла яскравим жовтим світлом.

Виступ Еден Голан – Hurricane: дивіться відео онлайн

Хто входить у п'ятірку лідерів Євробачення-2024

У рейтингу букмекерів після другого півфіналу представниця Ізраїлю Еден Голан з піснею Hurricane посіла друге місце. За нею йдуть швейцарські виконавці Nemo з треком The Code, випередивши представника Франції Slimane. Водночас п’ятірку лідерів замикає ірландський виконавець Bambie Thug з треком Doomsday Blue, витіснивши alyona alyona та Jerry Heil на шосте місце.