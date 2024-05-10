В то же время шансы украинского дуэта на победу резко снизились. По состоянию на 10 мая букмекеры предсказывают девушкам 6 место в финале Евровидения-2024.

Интересно alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

Что известно о песне представителя Хорватии

Композиция рассказывает историю парня из села, который отправляется в дальний путь. Он ожидает новую жизнь, однако волнуется за свое будущее. А название песни Rim Tim Tagi Dim означает вымышленный народный танец из родного села юноши.

Артист, которому пророчат победу на конкурсе, уже разорвал сцену своим номером в первом полуфинале. Зрители провожали исполнителя бурными аплодисментами и громкими криками.

Выступление Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: смотрите видео онлайн

Что известно о песне представительницы Израиля

Эден Голан должна была ехать в Швецию с композицией October Rain, однако Оргкомитет Евровидения-2024 увидел там политический подтекст и едва не дисквалифицировал страну. Впоследствии певица изменила текст трека, чтобы он соответствовал правилам EBU. Однако ей удалось это сделать только с третьего раза.

В то же время артистка уже выступила с конкурсной песней во втором полуфинале Евровидения-2024. Она появилась на сцене в нежном бежевом платье, а ее окружали танцовщики в похожих костюмах.

Арка позади артистов сначала казалась окутанной туманом, а затем засияла ярким желтым светом.

Выступление Эден Голан – Hurricane: смотрите видео онлайн

Кто входит в пятерку лидеров Евровидения-2024

В рейтинге букмекеров после второго полуфинала представительница Израиля Эден Голан с песней Hurricane заняла второе место. За ней следуют швейцарские исполнители Nemo с треком The Code, опередив представителя Франции Slimane. В то же время пятерку лидеров замыкает ирландский исполнитель Bambie Thug с треком Doomsday Blue, вытеснив alyona alyona Jerry Heil на шестое место.