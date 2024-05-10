Водночас шанси українського дуету на перемогу різко знизилися. Станом на 10 травня букмекери пророкують дівчатам 6 місце у фіналі Євробачення-2024.

Цікаво alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Що відомо про пісню представника Хорватії

Композиція розповідає історію хлопця з села, який вирушає в далеку путь. Він очікує нове життя, однак хвилюється за своє майбутнє. А назва пісні Rim Tim Tagi Dim означає вигаданий народний танець з рідного села юнака.

Артист, якому пророкують перемогу на конкурсі, вже розірвав сцену своїм номером у першому півфіналі. Глядачі проводжали виконавця бурхливими оплесками та гучними криками.

Виступ Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: дивіться відео онлайн

Що відомо про пісню представниці Ізраїлю

Еден Голан мала їхати у Швецію з композицією October Rain, проте Оргкомітет Євробачення-2024 побачив там політичний підтекст і ледь не дискваліфікував країну. Згодом співачка змінила текст треку, щоб він відповідав правилам EBU. Однак, їй вдалося це зробити лише з третього разу.

Водночас артистка вже виступила з конкурсною піснею у другому півфіналі Євробачення-2024. Вона з'явилася на сцені в ніжній бежевій сукні, а її оточували танцівники у схожих костюмах.

Арка позаду артистів спочатку здавалася оповитою туманом, а згодом засяяла яскравим жовтим світлом.

Виступ Еден Голан – Hurricane: дивіться відео онлайн

Хто входить у п'ятірку лідерів Євробачення-2024

У рейтингу букмекерів після другого півфіналу представниця Ізраїлю Еден Голан з піснею Hurricane посіла друге місце. За нею йдуть швейцарські виконавці Nemo з треком The Code, випередивши представника Франції Slimane. Водночас п’ятірку лідерів замикає ірландський виконавець Bambie Thug з треком Doomsday Blue, витіснивши alyona alyona та Jerry Heil на шосте місце.