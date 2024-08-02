Переможець "Фабрики зірок" заговорив про мобілізацію та відповів, чи готовий вступити до ЗСУ

Ексучасник гурту "ДіО.фільми" Вадим Олійник висловився про мобілізацію. Співак зізнався, чи думав долучитися до лав ЗСУ.

Артист також поділився, що має страх мобілізуватися. Чоловік не соромиться говорити про це.

Цікаво Мене просто накручували, – Вадим Олійник висловився про конфлікти з Дантесом

За його словами, він підтримує зв’язок з військовими та розуміє, що відбувається на фронті.

Трошки страшно буває. Спілкуюся з військовими, дізнаюся, що і як взагалі, розповідають щось. У нас в команді по футболу "Локомедіа" грає хлопець з ССО. Ми з ним їхали в потязі й говорили цілий вечір,

– розкрив Олійник.

Співак запевнив, що боїться смерті як більшість людей. Артист не знає, як відреагує на повістку, однак інколи думає про момент, коли йому таки доведеться мобілізуватися.

Просто війна (лякає – Show 24). Те, що ти не знаєш, що буде взагалі. Іноді ти думаєш: "Я герой, я такий зараз піду". А потім вмикається якийсь такий інстинкт, ти думаєш: як взагалі це все буде? Починаєш думати про те, що не все зробив, що хотів в житті,

– підсумував Вадим.

Інтерв'ю Вадима Олійника: дивіться відео онлайн

, Олійник брав участь у шоу "Фабрика зірок-2" у 2008 році. Виконавець здобув перемогу на проєкті разом з Володимиром Дантесом. Чоловіки створили дует "ДіО.фільми", у рамках якого працювали до 2015 року. Найвідомішими хітами гурту стали – "Девочка Оля" та "Мне уже 20". Наразі артисти розвиваються сольно.

Нагадаємо, Михайло Клименко, соліст популярного українського гурту ADAM, також зізнався про страх мобілізуватися. Однак, співак оновив свої дані у військкоматі та має військовий квиток. Нині він активно займається волонтерством та проводить благодійні концерти на підтримку ЗСУ.