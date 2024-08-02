Артист також поділився, що має страх мобілізуватися. Чоловік не соромиться говорити про це.

Цікаво Мене просто накручували, – Вадим Олійник висловився про конфлікти з Дантесом

За його словами, він підтримує зв’язок з військовими та розуміє, що відбувається на фронті.

Трошки страшно буває. Спілкуюся з військовими, дізнаюся, що і як взагалі, розповідають щось. У нас в команді по футболу "Локомедіа" грає хлопець з ССО. Ми з ним їхали в потязі й говорили цілий вечір,

– розкрив Олійник.

Співак запевнив, що боїться смерті як більшість людей. Артист не знає, як відреагує на повістку, однак інколи думає про момент, коли йому таки доведеться мобілізуватися.

Просто війна (лякає – Show 24). Те, що ти не знаєш, що буде взагалі. Іноді ти думаєш: "Я герой, я такий зараз піду". А потім вмикається якийсь такий інстинкт, ти думаєш: як взагалі це все буде? Починаєш думати про те, що не все зробив, що хотів в житті,

– підсумував Вадим.

Інтерв'ю Вадима Олійника: дивіться відео онлайн

Зазначимо, Олійник брав участь у шоу "Фабрика зірок-2" у 2008 році. Виконавець здобув перемогу на проєкті разом з Володимиром Дантесом. Чоловіки створили дует "ДіО.фільми", у рамках якого працювали до 2015 року. Найвідомішими хітами гурту стали – "Девочка Оля" та "Мне уже 20". Наразі артисти розвиваються сольно.

Нагадаємо, Михайло Клименко, соліст популярного українського гурту ADAM, також зізнався про страх мобілізуватися. Однак, співак оновив свої дані у військкоматі та має військовий квиток. Нині він активно займається волонтерством та проводить благодійні концерти на підтримку ЗСУ.