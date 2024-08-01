Колишній учасник гурту "ДіО.фільми" Вадим Олійник розповів, що практично не конфліктував з Володимиром Дантесом. Якщо вони й дискутували стосовно певних питань, то швидко забували про сварки й мирилися.

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Коли люди працюють і живуть разом, звісно у них будуть конфлікти. У нас були просто пацанячі недомовленості. Коли ти людину бачиш 24/7, ви можете на саундчеку погиркатись, бо хтось не так заспівав, хтось щось не так зробив. Це абсолютно нормально,

– розповів Вадим Олійник.

Співак зауважив, що у нього не було менше фанатів, ніж у Володимира Дантеса. Хоча у нього не було таких музичних знань, як у колеги. До того ж у Дантеса була своя манера співу, а тому пісні робили "під нього".

"Ти впевнений, що у мене було менше фанатів, ніж у Дантеса? Мене просто накручували, хоча я про це не думав. З погляду музичності мені говорили, і це правда, у мене було менше музичної школи, ніж у Дантеса. І звісно, всі пісні, які ми робили, ми робили під Дантеса, бо у нього була своя манера співу", – зауважив Олійник.

Вадим додав, що він не вважав, що перебуває "в тіні" Дантеса. На цьому тлі у них не було жодних сварок.

Зауважимо, гурт "ДіО.фільми" існував з 2010 по 2015 рік. Вадим Олійник та Володимир Дантес перемогли на "Фабриці зірок" разом, а тому в дуеті продовжили музичний шлях. Гурт розпався з ініціативи Олійника, однак артисти знайшли спільну мову після розриву.