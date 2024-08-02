Артист также поделился, что имеет страх мобилизоваться. Мужчина не стесняется говорить об этом.

Интересно Меня просто накручивали, – Вадим Олейник высказался о конфликтах с Дантесом

По его словам, он поддерживает связь с военными и понимает, что происходит на фронте.

Немножко страшно бывает. Общаюсь с военными, узнаю, что и как вообще, рассказывают что-то. У нас в команде по футболу "Локомедиа" играет парень из ССО. Мы с ним ехали в поезде и говорили целый вечер,

– раскрыл Олейник.

Певец заверил, что боится смерти как большинство людей. Артист не знает, как отреагирует на повестку, однако иногда думает о моменте, когда ему таки придется мобилизоваться.

Просто война (пугает – Show 24). То, что ты не знаешь, что будет вообще. Иногда ты думаешь: "Я герой, я такой сейчас пойду". А потом включается какой-то такой инстинкт, ты думаешь: как вообще это все будет? Начинаешь думать о том, что не все сделал, что хотел в жизни,

– подытожил Вадим.

Интервью Вадима Олейника: смотрите видео онлайн

Отметим, Олейник участвовал в шоу "Фабрика звезд-2" в 2008 году. Исполнитель одержал победу на проекте вместе с Владимиром Дантесом. Мужчины создали дуэт "ДиО.фильмы", в рамках которого работали до 2015 года. Самыми известными хитами группы стали – "Девочка Оля" и "Мне уже 20". Сейчас артисты развиваются сольно.

Напомним, Михаил Клименко, солист популярной украинской группы ADAM, также признался о страхе мобилизоваться. Однако, певец обновил свои данные в военкомате и имеет военный билет. Сейчас он активно занимается волонтерством и проводит благотворительные концерты в поддержку ВСУ.