Артист также поделился, что имеет страх мобилизоваться. Мужчина не стесняется говорить об этом.
Интересно Меня просто накручивали, – Вадим Олейник высказался о конфликтах с Дантесом
По его словам, он поддерживает связь с военными и понимает, что происходит на фронте.
Немножко страшно бывает. Общаюсь с военными, узнаю, что и как вообще, рассказывают что-то. У нас в команде по футболу "Локомедиа" играет парень из ССО. Мы с ним ехали в поезде и говорили целый вечер,
– раскрыл Олейник.
Певец заверил, что боится смерти как большинство людей. Артист не знает, как отреагирует на повестку, однако иногда думает о моменте, когда ему таки придется мобилизоваться.
Просто война (пугает – Show 24). То, что ты не знаешь, что будет вообще. Иногда ты думаешь: "Я герой, я такой сейчас пойду". А потом включается какой-то такой инстинкт, ты думаешь: как вообще это все будет? Начинаешь думать о том, что не все сделал, что хотел в жизни,
– подытожил Вадим.
Интервью Вадима Олейника: смотрите видео онлайн
Напомним, Михаил Клименко, солист популярной украинской группы ADAM, также признался о страхе мобилизоваться. Однако, певец обновил свои данные в военкомате и имеет военный билет. Сейчас он активно занимается волонтерством и проводит благотворительные концерты в поддержку ВСУ.