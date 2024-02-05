У відомого співака Павла Зіброва запитали про те, кому б він точно не потиснув руку. Артист зізнався, що зараз намагається не тримати зла на людей.

Дивіться також Думав, що буде 50 тисяч, – Павло Зібров несподівано розсекретив розмір своєї пенсії

Кому Павло Зібров не потиснув би руку

Однак Павло Зібров не готовий пробачати зрадникам та втікачам. Тому він однозначно не погодився потиснути руку Таїсії Повалій та її чоловіку Ігорю Ліхуті.

Таї Повалій та Ігорю Ліхуті я точно ні. Ми товаришували 27 років та навіть одружилися в один рік. Раніше постійно підтримували одне одного. А зараз ні, я б не потиснув руку їм, однозначно,

– зізнався виконавець.

33 запитання для Павла Зіброва: дивіться відео онлайн

Коли завершилась дружба Повалій та Зіброва