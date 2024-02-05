У відомого співака Павла Зіброва запитали про те, кому б він точно не потиснув руку. Артист зізнався, що зараз намагається не тримати зла на людей.
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Кому Павло Зібров не потиснув би руку
Однак Павло Зібров не готовий пробачати зрадникам та втікачам. Тому він однозначно не погодився потиснути руку Таїсії Повалій та її чоловіку Ігорю Ліхуті.
Таї Повалій та Ігорю Ліхуті я точно ні. Ми товаришували 27 років та навіть одружилися в один рік. Раніше постійно підтримували одне одного. А зараз ні, я б не потиснув руку їм, однозначно,
– зізнався виконавець.
33 запитання для Павла Зіброва: дивіться відео онлайн
Коли завершилась дружба Повалій та Зіброва
- Хоч артисти тісно спілкувалися понад 27 років, їхні стосунки пішли вниз після 2014 року. Вже тоді Павлу Зіброву не подобалось те, що Таїсія Повалій залишалася у Росії та поширювала кремлівські наративи. Коли ж 9 травня 2022 зрадниця виступила у Москві з піснею "Рідна мати моя", артистові було дуже боляче.
- Павло Зібров згодом зізнавався, що для нього Таїсії Повалій більше не існує. На його думку, варто позбавити співачку українського громадянства і тим паче звання народної артистки України.
- За словами Павла Зіброва, в Таїсії Повалій є квартира у Москві, яку вона придбала ще 15 років. Адже ще тоді вона активно виступала для росіян.