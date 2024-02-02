Акторка та блогерка Олена Світлицька зізналась, що вже давно думала про пластичну операцію. Та зрештою знайшла лікаря, який їй підійшов.
До слова MamaRika зробила пластичну операцію: що вирішила змінити в собі артистка
Олена Світлицька зробила мамопластику
Олена Світлицька розповіла про те, що виконувала свій материнський обов'язок: годувала доньок грудьми чотири роки. Вочевидь, після цього вона залишилась незадоволена їхнім зовнішнім виглядом.
Чим ближче був цей день, тим більше я хвилювалась. Найбільше боялась не вийти з наркозу і важкої реабілітації. Я перечитала всі документи і врахувала всі ризики. Це серйозна операція і я дуже відповідально до цього віднеслась,
– поділилася акторка.
Акторка продемонструвала підготовки та процесу в мережі. Зараз вона відновлюється після операції.
Як відбувалась операція: підготовка та відхід від наркозу
Олена Світлицька зробила мамопластику: до та після
Які українські зірки збільшили груди
- Співачка MamaRika нещодавно також повідомила, що збільшила груди. Це рішення далося їй непросто, але артистка наважилась на це, щоб удосконалити своє тіло. За її словами, цей крок вона зробила з любові до себе.
- Танцівниця Ілона Гвоздьова зробила мамопластику восени минулого року. Вона розповідала, що задоволена рельєфним тілом, але хотіла б почуватися більш жіночною. А тому збільшила груди.
- Акторка Ірина Сопонару теж зробила операцію, оскільки змінила ставлення до краси жіночого тіла. Спершу їй подобалась худорлява статура, але згодом вона захотіла більші груди.