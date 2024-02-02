Акторка та блогерка Олена Світлицька зізналась, що вже давно думала про пластичну операцію. Та зрештою знайшла лікаря, який їй підійшов.

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Олена Світлицька розповіла про те, що виконувала свій материнський обов'язок: годувала доньок грудьми чотири роки. Вочевидь, після цього вона залишилась незадоволена їхнім зовнішнім виглядом.

Чим ближче був цей день, тим більше я хвилювалась. Найбільше боялась не вийти з наркозу і важкої реабілітації. Я перечитала всі документи і врахувала всі ризики. Це серйозна операція і я дуже відповідально до цього віднеслась,

– поділилася акторка.

Акторка продемонструвала підготовки та процесу в мережі. Зараз вона відновлюється після операції.

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