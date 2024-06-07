Остап раніше зізнавався, що винесений вирок не завадив йому продовжити роботу в театрі. Він розповів, що квитки на вистави розкуповують дуже швидко.

Не пропустіть "Треба засудити довічно": організатор "п'яних вечірок" учергове потрапив у скандал

Дмитро зазначив, що його батько дуже жалкує про скоєне. Однак, за словами сина актора, від подібних ДТП ніхто не застрахований. У день аварії Остап проводив благодійний творчий вечір, на якому організувався збір коштів для військового госпіталю.

Всі подробиці того, що сталося, мені достеменно не відомі, але знаю від тата, що дорога того вечора була дуже слизька,

– поділився син актора.

Дмитро підкреслив, що постраждалому у ДТП заплатили гроші за лікування та ремонт автівки. Втім, син Ступки впевнений, що його батько зробив для себе певні висновки.

Зараз тато продовжує працювати, грає вистави. Роботи зараз у нього через війну не так багато, як раніше, але все нормально. Він нещодавно ще одну "Київську пектораль" отримав – за роль у виставі "Візит",

– зізнався Дмитро.

Остап Ступка скоїв ДТП: що відомо