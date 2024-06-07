Цікаво, що Андрій місяць тому тільки вийшов з-під варти за організацію вечірок. За нього внесли 272 500 гривень застави.

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Ярина у своїх соцмережах опублікував відео, на якому питає думку перехожих дівчат щодо скандалу з "п'яними гуляннями". Однак, блогер не представився, як організатор цих вечірок, а просто зазначив, що десь щось чув, зокрема і про те, що одного з ґвалтівників випустили з-під варти.

Перехожі зізналися про негативне ставлення до хлопців, які були залучені в скандал. Водночас дівчата підкреслили, що тих людей треба "засудити довічно".

Втім, Андрій почав виправдовувати вчинки хлопців, апелюючи до необізнаності перехожих у справі, мовляв, ніхто нікого не ґвалтував, а винуватців взяли під варту через розповсюдження порнографії. Наприкінці відео Ярина розповів, що одним з організаторів п'яних вечірок таки був він. У відповідь на це, одна з дівчат запевнила, що жалкує, що той зараз на волі.

Суть, яку я хотів донести: люди не вникали в ситуацію, просто "десь чули" і роблять певні висновки. Ніхто нікого на цих вечірках не ґвалтував,

– написав Ярина під відео.

Цікаво, що думки користувачів під роликом Андрія розділилися. Хтось підтримав блогера, зазначивши, що дівчата на вечірках "знали куди йшли", а хтось захистив висловлювання перехожої.

"Думка: дівчата знали куди йшли й звинувачувати хлопця – тупо";

"Дівчина молодець";

"Якраз такі люди не вникли в цю історію і впевнені, що їхня думка є дуже правильною";

"Люди, які кажуть, що дівчата "знали куди йдуть" самі цією фразою підтверджують той факт що хлопці неадекватні, і з ними небезпечно проводити час і тим більше пити з ними";

"Дівчина молодець ! Підтримую".

Скандал з п’яними вечірками: що відомо