Виявляється, вирок не завадив артисту продовжити роботу. Він розповів, що вистави готуються регулярно, а квитки розкуповують дуже швидко.

Цікаво Медійно розкручений кулінар, – учасник "МастерШефа" відповів Клопотенку на критику Полякової

Що Ступка сказав про свою роботу після ДТП

Остап зізнався, що повноцінно працює в театрі та знімається в кіно.

Є в театрі прем'єри, готуються регулярно, люди ходять, квитків не дістати. Що стосується кіно, то очікую – цього року має відбутися прем'єра фільму "Божевільні" режисера Дениса Тарасова, де я скромно теж брав участь,

– поділився актор.

Інтерв'ю з Остапом Ступкою: дивіться відео онлайн

Що відомо про ДТП за участі Остапа Ступки