Остап ранее признавался, что вынесенный приговор не помешал ему продолжить работу в театре. Он рассказал, что билеты на спектакли раскупают очень быстро.

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Дмитрий отметил, что его отец очень сожалеет о содеянном. Однако, по словам сына актера, от подобных ДТП никто не застрахован. В день аварии Остап проводил благотворительный творческий вечер, на котором организовался сбор средств для военного госпиталя.

Все подробности того, что произошло, мне точно не известны, но знаю от папы, что дорога в тот вечер была очень скользкая,

– поделился сын актера.

Дмитрий подчеркнул, что пострадавшему в ДТП заплатили деньги за лечение и ремонт автомобиля. Впрочем, сын Ступки уверен, что его отец сделал для себя определенные выводы.

Сейчас папа продолжает работать, играет спектакли. Работы сейчас у него из-за войны не так много, как раньше, но все нормально. Он недавно еще одну "Киевскую пектораль" получил – за роль в спектакле "Визит",

– признался Дмитрий.

Остап Ступка совершил ДТП: что известно