Остап ранее признавался, что вынесенный приговор не помешал ему продолжить работу в театре. Он рассказал, что билеты на спектакли раскупают очень быстро.
Не пропустите "Надо осудить пожизненно": организатор "пьяных вечеринок" в очередной раз попал в скандал
Дмитрий отметил, что его отец очень сожалеет о содеянном. Однако, по словам сына актера, от подобных ДТП никто не застрахован. В день аварии Остап проводил благотворительный творческий вечер, на котором организовался сбор средств для военного госпиталя.
Все подробности того, что произошло, мне точно не известны, но знаю от папы, что дорога в тот вечер была очень скользкая,
– поделился сын актера.
Дмитрий подчеркнул, что пострадавшему в ДТП заплатили деньги за лечение и ремонт автомобиля. Впрочем, сын Ступки уверен, что его отец сделал для себя определенные выводы.
Сейчас папа продолжает работать, играет спектакли. Работы сейчас у него из-за войны не так много, как раньше, но все нормально. Он недавно еще одну "Киевскую пектораль" получил – за роль в спектакле "Визит",
– признался Дмитрий.
Остап Ступка совершил ДТП: что известно
- 4 апреля 2023 года 56-летний актер попал в ДТП Голосеевском районе Киева.
- Ступка выехал на машине на встречную полосу, в результате чего столкнулся с другой машиной.
- Из-за этого 38-летний мужчина, который находился в припаркованном авто, получил телесные повреждения и был госпитализирован.
- Позже выяснилось, что во время инцидента артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
- В ноябре 2023 года киевский суд вынес Ступке приговор – три года лишения свободы и отсутствие права управлять транспортными средствами на 8 лет.
- В рамках наказания актер также должен выполнять общественные работы в специальных учреждениях. В то же время сам актер считает приговор несправедливым и планирует подавать апелляцию.