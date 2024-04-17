Відповідно, наразі Румі Аль-Кахтані не бере участь в конкурсі краси. Водночас це все ж може статися згодом.
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Яку заяву зробили організатори "Міс Всесвіт"
Організація пояснила, що в Саудівській Аравії не відбувалося жодного процесу відбору.
Будь-які такі заяви є неправдивими та вводять в оману,
– підкреслили в повідомленні.
Організатори конкурсу краси наголосили, що країна не зможе взяти участь у конкурсі, доки її кандидатуру не буде офіційно затверджено спеціальним комітетом.
Хоча Саудівська Аравія ще не входить до числа тих країн, які повністю підтвердили участь у цьому році, ми зараз проходимо ретельний процес перевірки кваліфікації потенційного кандидата на отримання франшизи та призначення національного директора,
– повідомили у "Міс Всесвіт".
Що цьому передувало
- Наприкінці березня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Саудівська Аравія вперше візьме участь у "Міс Всесвіт".
- Румі Аль-Кахтані, 27-річна модель зі ступенем бакалавра стоматології, нібито мала стати дебютною представницею на конкурсі краси від країни Близького Сходу. Про це модель оголосила у своїх соцмережах.
Для мене велика честь брати участь у конкурсі. Це перша участь Королівства Саудівської Аравії в "Міс Всесвіт",
– зазначила дівчина.
- Підкреслимо, що Румі Аль-Кахтані раніше брала участь у кількох конкурсах краси, включаючи Miss Woman SA, Miss Europe SA та Miss Planet SA.