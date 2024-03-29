Саудівську Аравію на престижному конкурсі краси представить 27-річна Румі Аль-Кахтані. Вона є блогеркою та моделлю.

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Саудівська Аравія вперше виступить на "Міс Всесвіт"

Румі Аль-Кахтані планує пройти усі етапи конкурсу, зокрема й дефіле в купальниках. Це відбудеться попри те, що у Саудівській Аравії вимагають суворого дотримання правил ісламу.

Для мене велика честь брати участь у конкурсі. Це перша участь Королівства Саудівської Аравії в "Міс Всесвіт",

– прокоментувала свою участь у конкурсі представниця країни.



Представниця Саудівської Аравії / Фото з інстаграму Румі Аль-Кахтані

Румі Аль-Кахтані має ступінь бакалавра стоматології, але працює моделлю. Також активно розвиває особисту сторінку: у неї 1 мільйон підписників. Дівчина вже брала участь у низці конкурсів краси: Miss Woman SA, Miss Europe SA, Miss Planet SA.

Які результати Україна показала на "Міс Всесвіт-2023"

Наразі Україна не обрала представницю для конкурсу краси "Міс Всесвіт-2024". Торік учасницею від України була модель та співачка Ангеліна Усанова. Дівчині не вдалося пройти у топ-20.

На думку Ангеліни Усанової, на цьому конкурсі краси все вирішує бізнес. Організатори "Міс Всесвіт" збанкрутували, а тому активно шукають спонсорів. Задля цього вони віддають перші місця тим, хто може принести кошти.