Соответственно, сейчас Руми Аль-Кахтани не участвует в конкурсе красоты. В то же время это все же может произойти позже.

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Какое заявление сделали организаторы "Мисс Вселенная"

Организация объяснила, что в Саудовской Аравии не происходило никакого процесса отбора.

Любые такие заявления являются ложными и вводят в заблуждение,

– подчеркнули в сообщении.

Организаторы конкурса красоты отметили, что страна не сможет принять участие в конкурсе, пока ее кандидатура не будет официально утверждена специальным комитетом.

Хотя Саудовская Аравия еще не входит в число тех стран, которые полностью подтвердили участие в этом году, мы сейчас проходим тщательный процесс проверки квалификации потенциального кандидата на получение франшизы и назначения национального директора,

– сообщили в "Мисс Вселенная".

Что этому предшествовало

В конце марта в СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия впервые примет участие в "Мисс Вселенная".

Руми Аль-Кахтани, 27-летняя модель со степенью бакалавра стоматологии, якобы должна была стать дебютной представительницей на конкурсе красоты от страны Ближнего Востока. Об этом модель объявила в своих соцсетях.

Для меня большая честь участвовать в конкурсе. Это первое участие Королевства Саудовской Аравии в "Мисс Вселенная",

– отметила девушка.