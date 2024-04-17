Водночас сама знаменитість зараз перебуває за кордоном. Вона зізналася, що ранок її був дуже стресовий.

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Що з сином Наталки Денисенко

Акторка розповіла, що поки вона за кордоно працює, її син поїхав до бабусі з дідусем.

Можете уявити мій ранок сьогодні,

– зазначила зірка.

Водночас вона підкреслила, що всі її рідні цілі.



Син Наталки Денисенко опинився в Чернігові під час обстрілу / Скриншот з інстаграм-сторіс

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