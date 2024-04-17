Водночас сама знаменитість зараз перебуває за кордоном. Вона зізналася, що ранок її був дуже стресовий.
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Що з сином Наталки Денисенко
Акторка розповіла, що поки вона за кордоно працює, її син поїхав до бабусі з дідусем.
Можете уявити мій ранок сьогодні,
– зазначила зірка.
Водночас вона підкреслила, що всі її рідні цілі.
Син Наталки Денисенко опинився в Чернігові під час обстрілу / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про ракетну атаку на Чернігів 17 квітня
- Близько 9:00 місто сколихнула серія вибухів. Безпосередньо під обстріл потрапив 8-поверховий будинок, районна лікарня, а також прилеглі будівлі й автомобілі.
- В'ячеслав Чаус, голова обласної військової адміністрації, заявив, що ворог випустив по Чернігову три крилаті ракети "Іскандер".
- Руйнівна атака призвела до загибелі 14 людей і поранення 61 людини. Втім, пошуково-рятувальні роботи з метою виявлення нових жертв ще тривають.