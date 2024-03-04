Водночас співачка розповіла, що робити б'юті процедури їй до вподоби. Зокрема, це додає хорошого настрою і налаштовує на гарний сон або продуктивний день.

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Скільки Оля Цибульська витрачає на б'юті процедури

Виконавиця зауважила, що чоловікам легше доглядати за собою, ніж жінкам, особливо з віком. Втім, Цибульська зізналася, що їй це в кайф.

Після роботи, коли всі заснуть, я можу у ванну насипати солі з магнієм, запалити свічку, ввімкнути класну музику, намаститися кремом і думати про те, що я хочу. Коли ти щаслива засинаєш, то тоді з таким настроєм прокидаєшся,

– наголосила знаменитість.

Так, співачка поділилася, що у місяць витрачає близько 15 тисяч гривень на б'юті процедури.

Інтерв'ю з Олею Цибульською: дивіться відео онлайн

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