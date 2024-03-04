Водночас співачка розповіла, що робити б'юті процедури їй до вподоби. Зокрема, це додає хорошого настрою і налаштовує на гарний сон або продуктивний день.
Не пропустіть СБУ навідалась до київського репера, який ображав українських захисників і прославляв Росію
Скільки Оля Цибульська витрачає на б'юті процедури
Виконавиця зауважила, що чоловікам легше доглядати за собою, ніж жінкам, особливо з віком. Втім, Цибульська зізналася, що їй це в кайф.
Після роботи, коли всі заснуть, я можу у ванну насипати солі з магнієм, запалити свічку, ввімкнути класну музику, намаститися кремом і думати про те, що я хочу. Коли ти щаслива засинаєш, то тоді з таким настроєм прокидаєшся,
– наголосила знаменитість.
Так, співачка поділилася, що у місяць витрачає близько 15 тисяч гривень на б'юті процедури.
Інтерв'ю з Олею Цибульською: дивіться відео онлайн
Що про догляд за собою говорили інші зірки
- Днями народний артист України Павло Зібров зізнався, що у боротьбі зі зморшками він робить ін'єкції ботоксу. Водночас підкреслив, що до пластичних операцій не вдається.
- Молода українська співачка Даша Майорова розповіла, що на догляд за собою витрачає близько шести тисяч гривень щомісяця. У цю суму входять манікюр, педикюр та різноманітні засоби для догляду за шкірою.
- Оля Полякова поділилася, що надає перевагу апаратній косметології, а не ін'єкціям, тож щонайменше раз на тиждень відвідує косметолога. Зірка зізналася, що загалом кожні три місяці вона витрачає приблизно 2 тисяч доларів на косметику та послуги косметолога, щоб підтримувати свій бездоганний вигляд.