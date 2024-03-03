Блогер та репер Еміль Лам останніми днями відзначився відео та сторіз, у яких продемонстрував проросійську позицію. Про це повідомила низка телеграм-каналів, пише Show 24.

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Київський блогер ображав військових

Еміль Лам живе у Києві та називає себе репером і саундпродюсером. У своєму відеоконтенті він негативно висловлювався стосовно українців, влади й навіть військових.

Серед його заяв прозвучали такі: "люди у формі – гєї-націоналісти", "слава Росії", "Україна повинна зазнати втрат" та інші. На своїй сторінці Еміль спілкувався лише російською.

СБУ навідалась до одіозного блогера

Служба безпеки України завітала до репера та провела бесіду. Після чого Еміль записав відео з вибаченнями і промовив "Слава Україні". Наразі невідомо, чи повідомили йому про підозру або обрали покарання.

Приношу свої вибачення за відео, де я образив увесь народ України, всі підрозділи ЗСУ та виправдав агресора Росію та їх напад. Після розмови з СБУ я повністю усвідомив свою провину та зобов'язуюсь видалити усі відео, пов'язані з цим,

– сказав блогер.

Зауважимо, напередодні Служба безпеки України викрила відомого столичного блогера Влада Антонова. Він знімав рух української військової техніки, ображав захисників та викладав це у мережу. Його контент використовували кремлівські пропагандисти. Владу Антонову повідомили про підозру, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.