Бути артистом – це дорого, – Оля Цибульська розповіла, як змінились її заробітки під час війни

Українська співачка Оля Цибульська активно виступала на весіллях, корпоративах до повномасштабного вторгнення. Однак війна внесла корективи. Артистка розповіла, як змінився її гонорар.

Співачка розповіла, що її гонорар зараз на тому самому рівні, як був до повномасштабної війни. Зірка рада тому, що концерти повернулися в її життя.

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Гонорар такий, який був до початку повномасштабної війни. Я дуже рада, що зараз з'явилися концерти. Тому що вони дають можливість працювати й дають можливість утримувати команду, платити податки, донатити. Відчувати, що ти робиш щось на своєму місці,

– поділилась Оля Цибульська.

Водночас зірка не відмовляється і від благодійних концертів, колаборацій з благодійними фондами, на яких нічого не заробляє. Натомість у неї є можливість передавати кошти для ЗСУ.

"Бути артистом – це дорого. Це бізнес. Складна і щоденна робота. І мало хто до неї готовий", – додала Оля Цибульська.

Зірка не розсекретила свій конкретний заробіток за місяць під час повномасштабної війни. Але уточнила, що ця сума складає більш як 3 тисячі доларів.

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