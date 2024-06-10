Співачка розповіла, що її гонорар зараз на тому самому рівні, як був до повномасштабної війни. Зірка рада тому, що концерти повернулися в її життя.
До слова Пам'яті Ірини Цибух: Оля Цибульська присвятила щемливий вірш загиблій госпітальєрці
Гонорар такий, який був до початку повномасштабної війни. Я дуже рада, що зараз з'явилися концерти. Тому що вони дають можливість працювати й дають можливість утримувати команду, платити податки, донатити. Відчувати, що ти робиш щось на своєму місці,
– поділилась Оля Цибульська.
Водночас зірка не відмовляється і від благодійних концертів, колаборацій з благодійними фондами, на яких нічого не заробляє. Натомість у неї є можливість передавати кошти для ЗСУ.
"Бути артистом – це дорого. Це бізнес. Складна і щоденна робота. І мало хто до неї готовий", – додала Оля Цибульська.
Зірка не розсекретила свій конкретний заробіток за місяць під час повномасштабної війни. Але уточнила, що ця сума складає більш як 3 тисячі доларів.
Оля Цибульська про свої заробітки: останні заяви артистки
- Оля Цибульська назвала свій найбільший гонорар за всю кар'єру – це 15 тисяч євро. Таку шалену суму артистка отримала за виступ на новорічному корпоративі.
- Зараз артистка любить приділяти достатньо часу догляду за собою. Це додає їй гарного настрою та налаштовує на гарний день. На різноманітні б'юті-процедури вона витрачає близько 15 тисяч гривень.