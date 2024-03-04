Виявляється, це було ще до повномасштабного вторгнення. Артистці тоді за виступ на корпоративі заплатили 15 тисяч євро.

До теми Оля Цибульська розсекретила точну суму, яку щомісяця витрачає на догляд за собою

Найбільший гонорар Олі Цибульської

Це 15 тисяч євро, тобто близько 625 тисяч гривень. Таку шалену суму виконавиці заплатили за виступ на новорічному корпоративі. Водночас вона підкреслила, що весь заробіток ділиться між командою.

Напевно, найбільший гонорар отримала за довоєнний новорічний корпоратив, це було 15 тисяч євро,

– сказала знаменитість.

Інтерв'ю з Олею Цибульською: дивіться відео онлайн

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