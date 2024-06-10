Певица рассказала, что ее гонорар сейчас на том же уровне, как был до полномасштабной войны. Звезда рада тому, что концерты вернулись в ее жизнь.

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Гонорар такой, который был до начала полномасштабной войны. Я очень рада, что сейчас появились концерты. Потому что они дают возможность работать и дают возможность содержать команду, платить налоги, донатить. Чувствовать, что ты делаешь что-то на своем месте,

– поделилась Оля Цибульская.

В то же время звезда не отказывается и от благотворительных концертов, коллабораций с благотворительными фондами, на которых ничего не зарабатывает. Зато у нее есть возможность передавать средства для ВСУ.

"Быть артистом – это дорого. Это бизнес. Сложная и ежедневная работа. И мало кто к ней готов", – добавила Оля Цибульская.

Звезда не рассекретила свой конкретный заработок за месяц во время полномасштабной войны. Но уточнила, что эта сумма составляет более 3 тысяч долларов.

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