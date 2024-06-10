Певица рассказала, что ее гонорар сейчас на том же уровне, как был до полномасштабной войны. Звезда рада тому, что концерты вернулись в ее жизнь.
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Гонорар такой, который был до начала полномасштабной войны. Я очень рада, что сейчас появились концерты. Потому что они дают возможность работать и дают возможность содержать команду, платить налоги, донатить. Чувствовать, что ты делаешь что-то на своем месте,
– поделилась Оля Цибульская.
В то же время звезда не отказывается и от благотворительных концертов, коллабораций с благотворительными фондами, на которых ничего не зарабатывает. Зато у нее есть возможность передавать средства для ВСУ.
"Быть артистом – это дорого. Это бизнес. Сложная и ежедневная работа. И мало кто к ней готов", – добавила Оля Цибульская.
Звезда не рассекретила свой конкретный заработок за месяц во время полномасштабной войны. Но уточнила, что эта сумма составляет более 3 тысяч долларов.
Оля Цибульская о своих заработках: последние заявления артистки
- Оля Цибульская назвала свой самый большой гонорар самый большой гонорар за всю карьеру – это 15 тысяч евро. Такую бешеную сумму артистка получила за выступление на новогоднем корпоративе.
- Сейчас артистка любит уделять достаточно времени уходу за собой. Это добавляет ей хорошего настроения и настраивает на хороший день. На различные бьюти-процедуры она тратит около 15 тысяч гривен.