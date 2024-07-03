Що у вас в голові, – Полякова жорстко відповіла хейтерам, які порівняли ЛГБТ з педофілією
Джерело:Оля Полякова
Співачка Оля Полякова відповіла на чергові закиди хейтерів щодо ЛГБТ-спільноти. Артистка жорстко відповіла тим, хто порівняв представників ЛГБТ з педофілами.
У Місяць гордості Оля Полякова провела ефір про Марш рівності. Вона відповіла на безліч закидів та міфів про спільноту ЛГБТК+.
До слова Оля Полякова відповіла на хейт за підтримку ЛГБТК+ та заговорила про своїх дітей в цій спільноті
Цього разу співачка різко відповіла коментатору, який порівняв ЛГБТ з педофілією. Вона наголосила, що представники ЛГБТ роблять свідомий вибір, тоді як педофіли вчиняють злочин, що карається законом.
Це вибір дорослої людини. Виростає людина, приходить у вік згоди й обирає собі, з ким і як їй жити. Педофілія – це збочення, де є насильство над дитиною. Це злочин, який карається і за який саджають у тюрму. Що у вас в голові? Як наче хтось взяв вашу голову, струснув і там холодець зварився,
– висловилась Оля Полякова.
Оля Полякова про ЛГБТ: відео
Які зірки підтримали ЛГБТК+ у Місяць прайду
- Злата Огнєвіч наголосила, що любов не зважає на стать, релігію, колір шкіри чи суспільні стандарти.
- Лідер гурту О.Torvald Женя Галич на концерті прикрасив свій мікрофон веселковим прапором і зачитав вірш, присвячений спільноті.
- Анатолій Анатоліч у своєму пості підкреслив, що з повагою ставиться до вибору інших людей. Він спростував міфи про те, що спілкування з представниками ЛГБТК+ може вплинути на сексуальну орієнтацію.