Він зауважив, що "на війні та в цивільному світі важливі лише почуття, не має різниці… чи традиційні… за своє віддали життя!". Євген переконаний, що сьогодні дуже важливо підіймати цю тему в суспільстві.

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Тож під час виступу він прикріпив веселковий прапор до свого мікрофона. Крім того, Галич зачитав вірш, присвячений ЛГБТК+ рухові та його прихильникам, який написав самостійно.

З початку повномасштабного вторгнення я доєднався до лав сил оборони та на бойових зустрічав дуже різних людей, котрі пропагували різне кохання. Щире кохання – завжди заслуговує на повагу, не важливо наскільки воно традиційне в очах суспільства,

– наголосив виконавець.



Що таке місяць прайду

Це щорічне святкування гідності, рівноправності та внеску ЛГБТК+ спільноти у розвиток суспільства. Традиційно воно проходить у червні, коли у багатьох країнах світу відбуваються прайд-паради, фестивалі, зустрічі, лекції та інші тематичні заходи, спрямовані на підвищення толерантності та усвідомлення викликів, з якими стикається ця спільнота.

Витоки цього святкування сягають 28 червня 1969 року, коли у Нью-Йорку сталися протести через рейд поліції у гей-барі "Стоунволл Інн". Ці заворушення стали поштовхом для активізації руху за права ЛГБТК+ та першими широкомасштабними акціями проти дискримінації сексуальних меншин.

З того часу 28 червня вважається Днем визволення ЛГБТК+, а весь місяць присвячений відзначенню їхньої боротьби за рівноправ'я та свободу від упереджень.

Прайд-паради є головними подіями місяця. Яскраві карнавальні ходи за участю ЛГБТК+ та їхніх прихильників демонструють єдність, гордість та вимоги захисту своїх прав людини.

Нью-Йоркський прайд вважається найбільшим у світі, але масштабні заходи проходять і в багатьох інших містах по всій планеті як символ солідарності з ЛГБТК+ спільнотою.