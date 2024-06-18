Оля Полякова відповіла на хейт за підтримку ЛГБТК+ та заговорила про своїх дітей в цій спільноті

Українська співачка Оля Полякова висловила підтримку ЛГБТК+ спільноті та Маршу рівності. Однак, не всі прихильники артистки оцінили її жест, тому вона вирішила вкотре наголосити на своїй позиції.

Виконавиця провела прямий ефір, щоб відповісти на всі питання шанувальників, які стосувалися теми прайду. До того ж Оля зазначила, що не варто втручатися в особисте життя людей, оскільки кожен робить свій вибір.

Не пропустіть Четвертий Саміт перших леді та джентльменів пройде у Києві: Зеленська назвала тему

Водночас Полякова запевнила, що підтримує ЛГБТК+ спільноту. Вона зауважила, що усі самі мають вирішувати, що їм робити та з ким жити. Ба більше, артистка прокоментувала доречність проведення Маршів рівності у часі війни. Співачка підкреслила, що цей захід був мирною акцією на підтримку необхідних законів про цивільне партнерство, яка висвітлювала проблему дискримінації та булінгу.



Оля Полякова на Марші рівності / Фото пресслужби

Також зірка додала, що спокійно відреагувала б на рішення дітей вступити в одностатеві стосунки. Вона поважає вибір кожної людини, тому для неї це нормально. До того ж Оля пригадала історію, коли її молодша донька Аліса протягом певного часу уявляла себе хлопцем.

Я сказала: "Добре, якщо ти хочеш бути хлопцем, що тобі для цього треба?". Вона сказала, купити їй чоловічі плавки, тато їх купив. Дитина два роки проплавала в них, потім знову почала ходити у сукнях. Чого вона так зробила? Тому що її ніхто не лякав. Дитина в такому віці починає усвідомлювати, хто вона, коли цей процес проходить, вона визначається. Головне її не чіпати,

– розповіла зірка.

Знаменитість підкреслила, що чимало представників ЛГБТК+ спільноти наразі боронить кордони України. За словами артистки, рівність прав для всіх людей – це цивілізований вибір країни.

Будьте толерантні й поважайте вибір кожного. Не так страшно демонструвати свій вибір, страшно, коли демонструють силу, яка може відібрати, розтрощити та знищити. Тому люди, любіть, поважайте один одного. Партнерство – це підтримка, любов, повага,

– запевнила співачка.



Оля Полякова підтримала ЛГБТК+ спільноту / Фото пресслужби

Хто ще з зірок підтримав ЛГБТК+ спільноту