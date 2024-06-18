Днями відбулась пресконференція, присвячена майбутньому заходу. На ній перша леді України Олена Зеленська повідомила важливі деталі з приводу Саміту, що стане четвертим за ліком.

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Четвертий Саміт перших леді та джентльменів відбудеться у Києві 12 вересня. Його темою стане безпека дітей.

Це важлива подія як для мене, так і для міжнародної спільноти перших леді та джентльменів, яка стрімко розвинулася й переросла у глобальну платформу, яка постійно діє і приносить користь Україні та світу. Тобто приємно, що ми не просто є, а що невпинно розвиваємося й допомагаємо людям,

– розповіла Олена Зеленська.

На захід вже учетверте прибудуть подружжя лідерів держав та експерти з різних куточків планети, українські фахівці обговорюватимуть загрози та виклики, які постали перед дітьми вдома, у школі та інтернеті. Найперша панель стосуватиметься дітей, які живуть у період війни.

"Болюча тема для України, де Росія щодня вбиває та калічить дітей і вже викрала 19 тисяч маленьких українців. Але хоча війна триває і залишається найбільшим болем для українців, наша країна сконцентрована не лише на собі, а й шукає нові рішення для подолання глобальних загроз і викликів. Адже безпека дітей багатовимірна", – підкреслила перша леді.

Спеціально до Саміту провели масштабне соціологічне дослідження "Ключові загрози для дітей". Його результати оприлюднять на заході.

Саміт перших леді та джентльменів: контекст