Днями відбулась пресконференція, присвячена майбутньому заходу. На ній перша леді України Олена Зеленська повідомила важливі деталі з приводу Саміту, що стане четвертим за ліком.
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Четвертий Саміт перших леді та джентльменів відбудеться у Києві 12 вересня. Його темою стане безпека дітей.
Це важлива подія як для мене, так і для міжнародної спільноти перших леді та джентльменів, яка стрімко розвинулася й переросла у глобальну платформу, яка постійно діє і приносить користь Україні та світу. Тобто приємно, що ми не просто є, а що невпинно розвиваємося й допомагаємо людям,
– розповіла Олена Зеленська.
На захід вже учетверте прибудуть подружжя лідерів держав та експерти з різних куточків планети, українські фахівці обговорюватимуть загрози та виклики, які постали перед дітьми вдома, у школі та інтернеті. Найперша панель стосуватиметься дітей, які живуть у період війни.
"Болюча тема для України, де Росія щодня вбиває та калічить дітей і вже викрала 19 тисяч маленьких українців. Але хоча війна триває і залишається найбільшим болем для українців, наша країна сконцентрована не лише на собі, а й шукає нові рішення для подолання глобальних загроз і викликів. Адже безпека дітей багатовимірна", – підкреслила перша леді.
Спеціально до Саміту провели масштабне соціологічне дослідження "Ключові загрози для дітей". Його результати оприлюднять на заході.
Саміт перших леді та джентльменів: контекст
- Дружина президента Олена Зеленського ініціювала щорічні міжнародні заходи – Саміти у 2021 році. Тоді ж відбувся перший з них, що об'єднав перших леді та джентльменів для реалізації важливих гуманітарних, соціологічних проєктів. Його темою була "М'яка сила в новій реальності".
- Другий саміт відбувся вже під час повномасштабного вторгнення, влітку 2022 року, у форматі телемосту між п'ятьма країнами. У центрі обговорення була тема: "Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом".
- Третій Саміт перших леді та джентльменів був присвячений темі психологічного здоров'я. Його тема звучала так: "Ментальне здоров'я: крихкість і стійкість майбутнього".