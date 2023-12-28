Переймаючись втратити роботу в країні-агресорці, Кіркоров спробував виправдатися за участь у вечірці двічі. Вперше – перед прессекретарем Путіна Пєсковим, а вдруге – перед російською аудиторією. Зокрема, путініст сказав, що "увійшов не в ті двері" та назвав себе "патріотом".
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Оля Полякова потролила Кіркорова за "голу" вечірку
Співачка висміяла Філіпа Кіркорова за участь у скандальній вечірці у Москві. У своєму інстаграмі Полякова озвучила вірш українського поета Петра Маги "Голі дірки". Зараз чоловік входить до лав ЗСУ. Там згадуються й інші путіністи, які взяли участь у цьому дійстві. Зокрема, Лоліта Мілявська, Ксенія Собчак, Діма Білан.
За болотами – забор,
В голові – сплошной запор,
Здрастуй, гола вечерінка ,
Здрастуй в клубі "Мутабор!".
Розширєніє в зрачках,
Неопущений стульчак,
На карачках вся Лоліта,
Поряд – п'яная Собчак.
Шо з дрес-кодом у зірок,
Сісі, пісі і пупок,
Поряд, вдягнений в колготкі,
Заявився Філіпок.
Тазік, глазік, зайка Філ,
Каже – сильно не хотів!
Покрутився! Позвєзділся,
І за пір'ям полетів!
Запитав його Піськов:
Філя, що ти там знайшов?!
Зразу каже лучезарний:
Я не в тую двєрь зайшов!
А вааще, я – патріот!
Я люблю одін народ,
Як же я без мікрофона,
Шо же будєт дєлать рот?!!!
Чує, чує Філіпок,
Що візьмуть за хоботок,
І не пустять більше зайку,
в "новогодній огоньок!"
Що, завили про свойо,
Раболєпне шакальйо? –
В яму всіх орієнтацій,
Загриміли, йо-мойо!
Бо не будеш патріот,
їж без масла бутерброд,
не допустять більше к тєлу,
І назавтра ти – банкрот!
Ми живемо в суворий час,
як же добре, що без вас,
згиньте, орки, на болотах,
пийте нафту, їжте газ!
Ми тягнулись до Москви,
щось співали так, як ви,
але як лікують кулі! –
Кращий душ для голови!
І змиваються Жиган,
Бася, Ксюша і Білан,
Філя, Лєра, і Газманов,
І фарбований шаман….
Ви тепер на вік чужі,
і, напившись від душі,
спалять чучало Лоліти,
у Мукачеві бомжі.
Що цьому передувало
- Напередодні російські зірки, серед яких відверті путіністи, взяли участь у так званій "голій" вечірці. Організаторкою дійства стала блогерка та ведуча Настя Івлєєва, яка замовчує про велику війну, розпочату Росією проти України. Вона запросила зірок та публічних персон у московський клуб "Мутабор".
- На заході були присутні запроданці та путіністи – Ксенія Собчак, Діма Білан, Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Анна Асті, Джиган. Вони приходили у напівоголеному вигляді.
- Росіяни розкритикували розпусну вечірку в центрі Москви. Тож її учасники поспішали перепросити за такий захід. Зокрема, Настя Івлєєва спочатку поскаржилась, що Росії потрібно наближатися до західних цінностей. А згодом, коли отримала шквал критики, поширила відео з вибаченнями, де лила крокодилячі сльози.
- Позначилось це й на запроданці Лоліті Мілявській. Організатори почали скасовувати її концерти у країні агресорці.
- А одного з учасників вечірки відправили за ґрати на 15 днів. Йдеться про репера, який прикривав свій статевий орган лише шкарпеткою.