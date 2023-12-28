Переймаючись втратити роботу в країні-агресорці, Кіркоров спробував виправдатися за участь у вечірці двічі. Вперше – перед прессекретарем Путіна Пєсковим, а вдруге – перед російською аудиторією. Зокрема, путініст сказав, що "увійшов не в ті двері" та назвав себе "патріотом".

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Оля Полякова потролила Кіркорова за "голу" вечірку

Співачка висміяла Філіпа Кіркорова за участь у скандальній вечірці у Москві. У своєму інстаграмі Полякова озвучила вірш українського поета Петра Маги "Голі дірки". Зараз чоловік входить до лав ЗСУ. Там згадуються й інші путіністи, які взяли участь у цьому дійстві. Зокрема, Лоліта Мілявська, Ксенія Собчак, Діма Білан.

За болотами – забор,

В голові – сплошной запор,

Здрастуй, гола вечерінка ,

Здрастуй в клубі "Мутабор!".

Розширєніє в зрачках,

Неопущений стульчак,

На карачках вся Лоліта,

Поряд – п'яная Собчак.

Шо з дрес-кодом у зірок,

Сісі, пісі і пупок,

Поряд, вдягнений в колготкі,

Заявився Філіпок.

Тазік, глазік, зайка Філ,

Каже – сильно не хотів!

Покрутився! Позвєзділся,

І за пір'ям полетів!

Запитав його Піськов:

Філя, що ти там знайшов?!

Зразу каже лучезарний:

Я не в тую двєрь зайшов!

А вааще, я – патріот!

Я люблю одін народ,

Як же я без мікрофона,

Шо же будєт дєлать рот?!!!

Чує, чує Філіпок,

Що візьмуть за хоботок,

І не пустять більше зайку,

в "новогодній огоньок!"

Що, завили про свойо,

Раболєпне шакальйо? –

В яму всіх орієнтацій,

Загриміли, йо-мойо!

Бо не будеш патріот,

їж без масла бутерброд,

не допустять більше к тєлу,

І назавтра ти – банкрот!

Ми живемо в суворий час,

як же добре, що без вас,

згиньте, орки, на болотах,

пийте нафту, їжте газ!

Ми тягнулись до Москви,

щось співали так, як ви,

але як лікують кулі! –

Кращий душ для голови!

І змиваються Жиган,

Бася, Ксюша і Білан,

Філя, Лєра, і Газманов,

І фарбований шаман….

Ви тепер на вік чужі,

і, напившись від душі,

спалять чучало Лоліти,

у Мукачеві бомжі.

Що цьому передувало