Анна Асті (справжнє прізвище – Дзюба) влипла у скандал слідом за іншими росіянами, які прийшли на "голу вечірку". Вона брала безпосередню участь у заході, співаючи для гостей на сцені.

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Як Анна Асті може поплатитись через скандал

Співачка, яка родом з України, планує святковий концерт у московському клубі Gipsy. Але на ній може відобразитися бойкот, який росіяни влаштували тим артистам, яких бачили на "голій вечірці".

У російських ЗМІ вже з'являються повідомлення про те, що виступ Анни Асті можуть скасувати. Так зірка втратить близько 6,5 мільйонів рублів (близько 2,7 мільйона гривень).

Так само під ризиком скасування виступ запроданки у Luxury Village в елітному селищі Барвіха. Наразі ця інформація не підтверджена, а клуб Gipsy заявляє, що нічого не чув про зірвання концерту.

Нагадаємо, ймовірно, що Анна Асті отримала російське громадянство. Вона застала обстріли Києва, але втекла у Москву і продовжує робити кар'єру там.

Що відомо про скандальну вечірку