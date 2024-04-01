Шантажував, вимагав гроші, – Полякова вперше висловилася про "таємний роман" з Міцкевичем

Відома українська співачка Оля Полякова вперше прокоментувала інформацію про стосунки з кулінаром Владом Міцкевичем, який неочікувано заявив про таємний роман.

Раніше Влад Міцкевич опублікував спільні пікантні фото з артисткою. За словами кулінара, їхні стосунки з Олею почалися рік тому.

До слова Смерть менеджера Приходько, таємний роман Полякової: головні події тижня в шоубізнесі

Що відповіла Полякова на наклеп Міцкевича

Співачка під час прямого ефіру зі своєю донькою Марією відповіла на запитання шанувальників щодо стосунків з кулінаром. Полякова зазначила, що через співпрацю з Міцкевичем, той бував у неї в гостях. Спільні фото були зняті у неї вдома, до того ж він товаришував з її родиною.

Однак, Оля поділилася, що Влада вона звільнила через прийом алкоголю та наркотичних препаратів. Ба більше, кухар навіть шантажував її сім'ю. За словами Полякової, Міцкевич вирішив все розповісти аудиторії через бажання хайпу та особисті образи на співачку.

Сам автор цих п’яно-наркотичних сторіс вже на все відповів. Це звичайний хайп на помсті. Жалкую, що я відразу не зрозуміла, з якою людиною маю справу. Ми працювали. Ці фото були зняті у моєму домі. Сьогодні молоді люди хочуть отримати все й одразу. І можуть пожертвувати робочими й дружніми стосунками. Він шантажував, вимагав гроші. Його було звільнено через вживання алкоголю та наркотичних препаратів. У мене дуже багато таких фоток із друзями, то правда,

– поставила крапку Оля.

Артистка зізналася, що не планує карати кулінара після наклепу на себе. Вона додала, що з нього просто "не має що взяти".

Що з нього взяти за цей наклеп? У суд на нього подати? З цієї людини не має що взяти. Від слова зовсім,

– відповіла співачка.

Що відомо про стосунки Міцкевича та Полякової