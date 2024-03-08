Суддя "МастерШеф" розповіла, що дійсно "не без гріха", адже в її житті були і походеньки в клуби, і вживання алкоголю. Та її батьки досі не знали про те, що в неї відбирали права за водіння в п'яному стані.

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Ольга Мартиновська поділилась курйозною історією

Ольга Мартиновська розповіла, що їй тоді було 24 роки. На наступний день після бурхливої вечірки вона сіла за кермо автомобіля, але раптом сталась аварія.

Це урок на все життя, тому що, крім цього всього, у цей момент було ДТП. Я думала що я вже окей. Насправді ми так повисіли вночі, що їдучи за кермом після обіду ми втрапили в ДТП,

– зізналась суддя "МастерШеф".

Шеф-кухарка поділилась, що тоді поліція зробила відповідний тест і виявила у крові алкоголь. Хоч Ольга сподівалась, що буде "чистою", адже після вечірки минуло майже 24 години. Через сп'яніння її визнали винною в аварії, хоч Мартиновська не порушила жодних правил.

"Це тривало понад рік, ось ця тяганина із судами, з адвокатами. І ще мені там від страхової приходили потім листи на стару адресу, які я не отримувала. Два роки тому я їду забирати своє авто із сервісу, а не можу оплатити рахунки. Бо мені ще та страхова заблокувала, тому що в мене був якийсь борг – покрити компенсацію автівки учасника ДТП. Мамо, тату, вибачте. Так робити не можна і не треба. Я думала, що я вже твереза, якщо чесно", – підсумувала Мартиновська.

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