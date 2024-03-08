Судья "МастерШеф" рассказала, что действительно "не без греха", ведь в ее жизни были и похождения в клубы, и употребление алкоголя. Но ее родители до сих пор не знали о том, что у нее отбирали права за вождение в пьяном состоянии.

К слову Ким Кардашян сконфузилась на показе Balenciaga: что произошло со светской львицей

Ольга Мартыновская поделилась курьезной историей

Ольга Мартыновская рассказала, что ей тогда было 24 года. На следующий день после бурной вечеринки она села за руль автомобиля, но вдруг произошла авария.

Это урок на всю жизнь, потому что, кроме этого всего, в этот момент было ДТП. Я думала что я уже окей. На самом деле мы так повисели ночью, что едучи за рулем после обеда мы попали в ДТП,

– призналась судья "МастерШеф".

Шеф-повар поделилась, что тогда полиция сделала соответствующий тест и обнаружила в крови алкоголь. Хотя Ольга надеялась, что будет "чистой", ведь после вечеринки прошло почти 24 часа. Из-за опьянения ее признали виновной в аварии, хотя Мартыновская не нарушила никаких правил.

"Это длилось больше года, вот эта волокита с судами, с адвокатами. И еще мне там от страховой приходили потом письма на старый адрес, которые я не получала. Два года назад я еду забирать свое авто с сервиса, а не могу оплатить счета. Потому что мне еще и страховая заблокировала, потому что у меня был какой-то долг – покрыть компенсацию автомобиля участника ДТП. Мама, тату, извините. Так делать нельзя и не надо. Я думала, что я уже трезвая, если честно", – подытожила Мартыновская.

Какие звезды попадали в ДТП: последнее