На щастя, знаменитість не була винна в аварії. В автівку Наталії врізався мотоцикліст.
Не пропустіть Приходько різко пройшлася по Наталії Холоденко: психологиня не забарилась з відповіддю
Наталія Холоденко опинилася у відділку поліції в Монако
З'ясувалося, що автомобіль психологині потрапив в аварію. Особистий водій, який супроводжував сина Холоденко, зіткнувся з мотоциклістом.
У нас трапилася ДТП. В нас врізався мотоцикл, розбив мені фари, які я вчора змінила по страховці. Все добре, але це було цікаво,
– поділилася Наталія.
Наталія Холоденко опинилася у відділку поліції в Монако / Скриншот з інстаграм-сторіс
З близьких психологині ніхто не постраждав, однак вона припустила, що водій мотоцикла зламав ногу.
Автомобіль Наталії Холоденко потрапив у ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс
Де живе Наталія Холоденко
- З початком повномасштабного вторгнення жінка переїхала за кордон.
- Проживши певний час у Німеччині, вона разом із сином оселилася в Монако.
- Примітно, що там Наталія відзначила свій 41-й день народження, відсвяткувавши його в престижному готелі "Ермітаж". В рамках святкування Холоденко провела майстер-клас, квитки на який коштували 600 євро.