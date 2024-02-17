На щастя, знаменитість не була винна в аварії. В автівку Наталії врізався мотоцикліст.

Не пропустіть Приходько різко пройшлася по Наталії Холоденко: психологиня не забарилась з відповіддю

Наталія Холоденко опинилася у відділку поліції в Монако

З'ясувалося, що автомобіль психологині потрапив в аварію. Особистий водій, який супроводжував сина Холоденко, зіткнувся з мотоциклістом.

У нас трапилася ДТП. В нас врізався мотоцикл, розбив мені фари, які я вчора змінила по страховці. Все добре, але це було цікаво,

– поділилася Наталія.



Наталія Холоденко опинилася у відділку поліції в Монако / Скриншот з інстаграм-сторіс

З близьких психологині ніхто не постраждав, однак вона припустила, що водій мотоцикла зламав ногу.



Автомобіль Наталії Холоденко потрапив у ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс

Де живе Наталія Холоденко