Пишаюся, – Фреймут зворушливо звернулася до доньки-випускниці та показала їхні архівні фото
Джерело:Ольга Фреймут
Старша донька Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, випустилася з американської школи. З цією важливою подією дівчину вже привітала мама.
Вона написала зворушливе звернення до доньки. Крім того, Фреймут показала архівні фото зі Златою.
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Зокрема, зірка телебачення опублікувала світлини, де її донечка йде в перший клас. Також Ольга виставила фотографії дорослої Злати. Вона поділилася, що складно переживала переїзд дівчини за кордон, але наголосила, що любить дівчину і вірить, що в неї все буде чудово.
Пишаюся тобою. В тебе чудова освіта: українська, міжнародна, та, яку дало тобі життя, бо ти обирала виклики… Я не хотіла, щоб ти була так далеко, але знала, що прояв моєї любові – довіритися і дозволити тобі обирати... Пригадую, як плакала весь політ до Європи, бо знала, що ти теж багато чого вдаєш. Впертюх. Злата, вітаю! Непросто бути твоєю мамою, але так захопливо. Далі університет, донечко, початок цікавої біографії,
– зазначила знаменитість.
Що відомо про старшу доньку Ольги Фреймут
- Телеведуча стала матір'ю у 2006 році, народивши доньку у стосунках з чоловіком британського походження на ім'я Ніл Мітчелл.
- У підлітковому віці дівчина переїхала до Сполучених Штатів Америки.
- Нині, у свої 18 років, вона мешкає в Лос-Анджелесі, де здобуває освіту та активно займається танцювальною діяльністю.
- Цікавим фактом є те, що нещодавно Злата придбала собі автомобіль Mercedes-Benz білого кольору.
- Загалом, життя доньки телеведучої насичене різноманітними подіями та подорожами – вона відвідує різні заходи, а деякий час тому навіть приїжджала до України
- Дівчину часто критикують в мережі через відверті вбрання, але мати за не завжди заступається.
- Водночас сама Фреймут зараз мешкає у Великій Британії з сином Валерієм і дочкою Євдокією, куди переїхала після повномасштабного вторгнення. Відомо, що телеведуча там влаштувалася в місцеву газету Sunday Express, де веде колонку про Україну.