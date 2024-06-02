Пишаюся, – Фреймут зворушливо звернулася до доньки-випускниці та показала їхні архівні фото

Старша донька Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, випустилася з американської школи. З цією важливою подією дівчину вже привітала мама.

Вона написала зворушливе звернення до доньки. Крім того, Фреймут показала архівні фото зі Златою.

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Зокрема, зірка телебачення опублікувала світлини, де її донечка йде в перший клас. Також Ольга виставила фотографії дорослої Злати. Вона поділилася, що складно переживала переїзд дівчини за кордон, але наголосила, що любить дівчину і вірить, що в неї все буде чудово.

Пишаюся тобою. В тебе чудова освіта: українська, міжнародна, та, яку дало тобі життя, бо ти обирала виклики… Я не хотіла, щоб ти була так далеко, але знала, що прояв моєї любові – довіритися і дозволити тобі обирати... Пригадую, як плакала весь політ до Європи, бо знала, що ти теж багато чого вдаєш. Впертюх. Злата, вітаю! Непросто бути твоєю мамою, але так захопливо. Далі університет, донечко, початок цікавої біографії,

– зазначила знаменитість.

Що відомо про старшу доньку Ольги Фреймут