Ольга Сумська рідко коментує свої думки з приводу старшої доньки. Антоніна Паперна, яка теж працює акторкою, живе в Росії.

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Сьогодні, 1 червня, українська актриса несподівано звернулась до доньки у своєму інстаграмі. Вона опублікувала кілька архівних кадрів з Антоніною. Серед них – фото з покійною мамою Ольги Сумської.

Виявляється, що Паперна святкує день народження. Ольга Сумська привітала доньку зі святом, не побоявшись наразитися на критику підписників.

Обожнюю! Моя рідненька, з днем народження! Люблю,

– написала Ольга Сумська.



Сумська привітала доньку / Фото з інстаграм-сторіз Ольги Сумської



Сумська привітала доньку / Фото з інстаграм-сторіз Ольги Сумської

Що відомо про Антоніну Паперну та її позицію