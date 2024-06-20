Вперше за довгий час: Ольга Фреймут показала помітно підрослого 8-річного сина

20 червня 2024, 20:30
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Ольга Фреймут

Ведуча Ольга Фреймут розповіла, як її молодший син Валерій проводить час зі старшою сестрою Златою. Водночас зірка показала фото 8-річного хлопця.

Ольга нещодавно привітала старшу доньку із закінченням школи у США. Фреймут поділилася архівними світлинами дівчини-випускниці.

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Втім, ведуча тільки продовжує тішити фанатів сімейним контентом. Так, знаменитість вперше за довгий час показала, як виглядає її 8-річний син.

Вона опублікувала світлину, на якій хлопчик постав у закладі. Він смакував пастою та холодним напоєм.

Фреймут також розповіла, що разом з ними була і її донька Злата, яка наглядала за братом. Дівчина вирішила приїхати з США до Великої Британії та провести час з родиною у закладі.

"Коли Злата за няню", – поділилася Ольга.


Син Ольги Фреймут / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про дітей Ольги Фреймут

  • Першу дитину вона народила у 2006 році від чоловіка британського походження, на ім'я Ніл Мітчелл. Дівчинку назвали Златою.
  • У підлітковому віці донька Фреймут переїхала до США, де наразі здобуває освіту та займається танцями.
  • Дівчину часто критикують в мережі через відверті вбрання, але мати за неї завжди заступається.
  • Відомо, що Фреймут зараз мешкає у Великій Британії з сином Валерієм і дочкою Євдокією, куди переїхала після повномасштабного вторгнення.

Автор: Влада Пономарьова