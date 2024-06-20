Вперше за довгий час: Ольга Фреймут показала помітно підрослого 8-річного сина
Джерело:Ольга Фреймут
Ведуча Ольга Фреймут розповіла, як її молодший син Валерій проводить час зі старшою сестрою Златою. Водночас зірка показала фото 8-річного хлопця.
Ольга нещодавно привітала старшу доньку із закінченням школи у США. Фреймут поділилася архівними світлинами дівчини-випускниці.
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Втім, ведуча тільки продовжує тішити фанатів сімейним контентом. Так, знаменитість вперше за довгий час показала, як виглядає її 8-річний син.
Вона опублікувала світлину, на якій хлопчик постав у закладі. Він смакував пастою та холодним напоєм.
Фреймут також розповіла, що разом з ними була і її донька Злата, яка наглядала за братом. Дівчина вирішила приїхати з США до Великої Британії та провести час з родиною у закладі.
"Коли Злата за няню", – поділилася Ольга.
Син Ольги Фреймут / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про дітей Ольги Фреймут
- Першу дитину вона народила у 2006 році від чоловіка британського походження, на ім'я Ніл Мітчелл. Дівчинку назвали Златою.
- У підлітковому віці донька Фреймут переїхала до США, де наразі здобуває освіту та займається танцями.
- Дівчину часто критикують в мережі через відверті вбрання, але мати за неї завжди заступається.
- Відомо, що Фреймут зараз мешкає у Великій Британії з сином Валерієм і дочкою Євдокією, куди переїхала після повномасштабного вторгнення.