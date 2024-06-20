Ольга нещодавно привітала старшу доньку із закінченням школи у США. Фреймут поділилася архівними світлинами дівчини-випускниці.

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Втім, ведуча тільки продовжує тішити фанатів сімейним контентом. Так, знаменитість вперше за довгий час показала, як виглядає її 8-річний син.

Вона опублікувала світлину, на якій хлопчик постав у закладі. Він смакував пастою та холодним напоєм.

Фреймут також розповіла, що разом з ними була і її донька Злата, яка наглядала за братом. Дівчина вирішила приїхати з США до Великої Британії та провести час з родиною у закладі.

"Коли Злата за няню", – поділилася Ольга.



Син Ольги Фреймут / Скриншот з інстаграм-сторіс

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