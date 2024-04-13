На думку Антонюк, Фреймут сама винна, що її дочка отримує негативні коментарі за вчинки та слова своєї матері. За словами журналістки, це несправедливо.

До слова Через тернії до г*мна, – Емма Антонюк назвала ім'я зрадниці, з якою хоче записати інтерв'ю

Чому Антонюк вважає Фреймут сексисткою

Емма пояснила, що ведуча робила сексистські висловлювання. Хоча сама Фреймут заявила Антонюк, що не займається ніякою дискримінацією. Водночас для Олі "бодіпозитив є негативним", що доводить її нестійку позицію.

Оля Фреймут робила сексистські висловлювання. Тоді, коли вона їх робила, я могла, опираючись на них назвати її сексисткою. Хоча, також цитата Олі Фреймут: "Я не сексистка якась". Це її цитата в одному з інтерв'ю зі мною. Але так само цитата її – "ваш бодіпозитив мені негативний,

– згадала Емма.

Однак, попри різкі висловлювання Фреймут, її донька активно пропагує бодіпозитив. Ба більше, дівчина отримує купу хейту за свою активну позицію. Емма порадила користувачам писати гнівні коментарі Ользі Фреймут, якщо вони хочуть вести публічну полеміку щодо Злати.

У неї бодіпозитивна донька, яка вільно святкує свою сексуальність. Не в той спосіб, який диктує етикет Ольги Фреймут, а в той спосіб, який вона хоче. У неї донька жере стільки хейту,

– поділилася Антонюк.



Злата Мітчелл / Фото з інстаграму дівчини



Донька Олі Фреймут / Фото з інстаграму дівчини

Емма порівняла доньку Фреймут з донькою Олі Полякової – Марією. Дівчина теж постійно отримує гнівні коментарів щодо її фігури, як і Злата.

Але, якщо чесно, Оль, ти запускаєш той бумеранг шеймінгу людей за їхнє тіло, а цей бумеранг вертається, тільки не тобі, а твоїй доньці, так само як і чиїсь доньки чули, що ти говориш,

– запевнила журналістка.

До того ж Емма зазначила, що ні в якому разі не треба принижувати людей, зокрема і підлітків. Треба нести в масу ідею, що краса може бути різною.

Антонюк пригадала сексистський скандал з Остапчуком

Блогерка пояснила, що понад 80% жінок лягають під ніж хірурга, змінюють свої тіла, видаляють кістки для того, щоб "бути красивішими". Звичайно, що іноді це роблять і чоловіки, але значно менша їхня кількість.

Водночас вона пригадала і ведучого Володимира Остапчука, який потрапив у скандал з "10 з 10". На її думку, шоумен не є постраждалим чи жертвою суспільної історії про зовнішність. Емма вважає, що ми живемо у світі, де кажуть, що "чоловік має бути трохи красивіше мавпи".

Антонюк додала, що доросла жінка має право самостійно вирішувати, чи залишати їй волосся на тілі. Тоді як Остапчук вирішив, що може диктувати свою думку, хоч він ніколи не страждав від суспільного тиску.

Вони просто вкотре множили ці смердючі нафталінові штуки про те, як кожна дівчина має підтримувати їхню слабеньку ерекцію голизною свого тіла. Вони ж себе позиціюють як такі альфачі, "ви*бу всіх в джунглях", такі мужики. Але де росте в тебе волосинка, бо ти доросла жінка, там її не має рости,

– нагадала блогерка.