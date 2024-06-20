Ольга недавно поздравила старшую дочь с окончанием школы в США. Фреймут поделилась архивными фотографиями девушки-выпускницы.
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Впрочем, ведущая только продолжает радовать фанатов семейным контентом. Так, знаменитость впервые за долгое время показала, как выглядит ее 8-летний сын.
Она опубликовала фотографию, на которой мальчик предстал в заведении. Он смаковал пастой и холодным напитком.
Фреймут также рассказала, что вместе с ними была и ее дочь Злата, которая присматривала за братом. Девушка решила приехать из США в Великобританию и провести время с семьей в заведении.
"Когда Злата за няню", – поделилась Ольга.
Сын Ольги Фреймут / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о детях Ольги Фреймут
- Первого ребенка она родила в 2006 году от мужчины британского происхождения, по имени Нил Митчелл. Девочку назвали Златой.
- В подростковом возрасте дочь Фреймут переехала в США, где сейчас получает образование и занимается танцами.
- Девушку часто критикуют в сети из-за откровенных нарядов, но мать за нее всегда заступается.
- Известно, что Фреймут сейчас живет в Великобритании с сыном Валерием и дочерью Евдокией, куда переехала после полномасштабного вторжения.