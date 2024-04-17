Станом на 11:30 відомо про 10 загиблих і 20 постраждалих. Кількість жертв може збільшитися, рятувальники продовжують розбирати завали, під якими, за словами Володимира Зеленського, перебувають люди.

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Зеленська емоційно висловилася про удар по Чернігову

Перша леді емоційно висловилася про трагічний ранок у Чернігові. У соцмережах вона повідомила, що є жертви і поранені, а також вкотре наголосила, що цьому терору могла б запобігти додаткова система ППО, яких в Україні бракує.

Щонайменше 10 загиблих і 20 поранених людей. Трагічний ранок у Чернігові, де росіяни влучили ракетою в будівлю готелю. Ще два десятки постраждалих під завалами. Цинічний терористичний злочин, якому могла запобігти додаткова система ППО. Мої співчуття рідним та близьким,

– написала перша леді.

Росіяни вдарили ракетами по Чернігову: що відомо