Українські зірки також вітають своїх матерів з їхнім святом. Стрічка рясніє теплими словами та архівними знімками найрідніших людей, пише Show 24.

До слова "Дякуємо нашим найріднішим за мужність": Зеленський опублікував щемливе відео до Дня матері

Джамала

Співачка, яка зараз вагітна та очікує на народження третьої дитини, поділилася своїми новими фото.

Сьогодні мій день. Я вдячна своїй мамі і мамі мами і бабусиній мамі і прабабусиній аж до початку роду. Бережіть і любіть наших мам,

– написала Джамала.

Маша Єфросиніна

Ведуча опублікувала відео розмови зі своїм сином Олександром. Хлопчик вирішив піти на фільм про війну. Це дуже здивувало зіркову матусю. Та вона написала допис про те, з якими випробуваннями борються матері українських дітей.

"Тільки українська мати знає, як проводжати свого сина на фронт і плакати, знаючи, що її сльози нічого не змінять. Українська мати знає, як життя втрачає сенс, коли вона ховає свого сина через цю страшну криваву війну. І лише українська жінка зрозуміє ту, хто сьогодні глушить в собі материнські інстинкти і відкладає народження дитини на мирні часи. Кожна з українських матерів має право на свої рішення і на свої почуття. Сьогодні ми – це інстинкти за наших дітей!" – підкреслила Єфросиніна.

Злата Огнєвіч

Співачка поділилася зворушливим фото з мамою і привітала її зі святом.

"Сьогодні – День Матері. Мамо, люблю тебе сильно! Ти – найкраща мама у світі, а тепер ще й бабуля нашого Маркуні. Дякую за твою відданість, турботу і безмежне терпіння. Знай, що я поруч! Моє левенятко", – написала Злата Огнєвіч.

Лілія Ребрик

Ведуча показала неймовірні сімейні фото з мамою та трьома доньками. На цих знімках її наймолодшій доньці лише тиждень.

Мама. Таке просте слово, але таке змістовне. Сповнене любові. Турботи. Ніжності. Гордості. Щастя. Та, звісно, сліз, тривог, безсонних ночей, втоми. Це не ідеальна картинка, але з цього всього і складається життя. Я дякую своїй мамі. І я дякую всесвіту, що й сама тричі мама. Тільки материнське серце може містити стільки любові,

– написала Лілія Ребрик.

Ілона Гвоздьова

Танцівниця поділилась чуттєвими фото та відео з мамою та зворушливо звернулась до неї у дописі.

"Мамо, ти світло в темряві. Мамо, ти сонце серед хмар. Мамо, ти оазис серед пустелі. Мамо, ти жінка, яка подарувала мені життя і поклала своє життя заради мене. Будь здорова, щаслива і будь зі мною якомога довше! Люблю тебе, ти мій скарб", – написала Гвоздьова.

Світлана Тарабарова

Співачка показала ніжні сімейні фото з дітьми і поміркувала про те, яка складна та цінна місія – бути мамою.

Бути мамою – це і відчувати безмежну любов і закриватися у вбиральні в сльозах. Бути мамою – це бути розумною та швидкою, бути мамою трьох – це бути надшвидкою. Висновок один – бути мамою – це баланс, якого ми всі шукаємо!

– поділилась Світлана Тарабарова.

Катя Осадча

У ведучої сьогодні – тричі свято, адже вона – мама трьох синів. З цієї нагоди зірка поділилась сімейними знімками.

Сьогодні свято мільйонів мам і я обіймаю кожну, адже бути мамою – це найвідповідальніший і найскладніший з усіх наших проєктів та робіт. Я хочу побажати кожній мамі сліз щастя і гордості за своїх малих, вони в нас найкращі, навіть якщо іноді ми закриваємося від них в туалеті,

– поділилась Катя Осадча.

"Антитіла"

Кожен учасник гурту поділився милими фото зі своїми матусями.

"Для вас ми завжди залишаємося дітьми, скільки б нам років не було. Ви завжди готові підтримати, порадити, нагодувати найсмачнішими стравами й зігріти міцними обійняти. Вибачте, якщо ми не так часто телефонуємо, або не одягаємо шапку. Але ми любимо вас і ви завжди в нашому серці! З днем матері, наші любі", – мовиться у дописі.

Монатік

Співак привітав як свою матусю, так і дружину Ірину.

Мами! Ви прекрасні. Уклін Вам! Моя мама! Я тебе люблю і вдячний за все, що відчував, відчуваю і відчую. Бачив, бачу і побачу. Іріша! Ти – найкраща мама у Всесвіті. Дякую за те, що даруєш життя таким прекрасним людям! Ти є життя моє,

– написав Монатік.

Юрій Горбунов

Шоумен опублікував архівне фото матері, якої не стало певний час тому. Юрій Горбунов закликав берегти мам і цінувати їх.

"Старі фотографії! Пожовклі, але такі дорогі! Тут мама тільки заміж вийшла за мого тата! Схожа на актрису! Трохи строга і дуже добра одночасно! Мами давно немає! Але її слова, які вона мені щодня говорила, сформували мене!Я щодня чув – я тебе люблю! Боже, як це важливо! Це те, що я щодня стараюсь говорити своїм дітям!" – поділився ведучий.

Настя Каменських

Співачка оприлюднила фото з мамою Лідією та привітала її.

Спочатку вони присвячують нам свої життя, а потім ми прагнемо покласти до їх ніг увесь світ на знак вдячності. З Днем ніжності і тепла, щирості та безмежної любові. З Днем матері. Бажаю тобі безмежного здоров'я, моя мамо. Я завжди поруч,

– написала Настя Каменських.

Віталій Козловський показав фото своєї дружини з новонародженим сином.

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Наталка Денисенко поділилася фото з сином і зізналась, що її дуже змінило материнство.