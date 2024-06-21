Найжахливіші моменти, – Олена Зеленська зізналася, через що може заплакати

Перша леді України Олена Зеленська відчуває психологічну втому через повномасштабне вторгнення. Попри нестійкий емоційний стан, дружина президента намагається триматися, однак у неї не завжди виходить.

Також Олена розповіла, в яких стосунках перебуває з чоловіком. За її словами, подружжя майже не свариться, але сильно сумує одне за одним.

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Зеленська зізналася, що намагається відпочити від роботи та завдань, коли з'являється вільна хвилина. Втім, не завжди вона відчуває себе бадьорою після цього.

Водночас дружина лідера країни поділилася, що не показує свою втому дітям, оскільки Олена має бути джерелом впевненості для них. Перша леді підкреслила, що колись прокидалася вночі з тривогою, але цього ніхто не бачив.

"Це були найжахливіші моменти, і добре, що це сталося вночі, тому що ніхто з моїх дітей цього не бачив, бо я завжди маю бути для них джерелом впевненості", – розповіла Зеленська.

До того ж дружина президента не стримувала емоції, коли залишалася наодинці з собою. Як зазначила жінка, вона робила це свідомо.

Кілька разів я дозволяла собі плакати, коли було нестерпно сумно, але я робила це свідомо, тому що знаю, що мені потрібно пірнути глибоко на дно, щоб знайти в собі сили штовхатися, і тоді я знову зможу плавати,

– додала Олена.

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