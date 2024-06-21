Через постійну роботу Президента України, Олена не завжди має можливість провести час з чоловіком. Втім, жінка продовжує його підтримувати та сумувати за ним.
Цікаво Четвертий Саміт перших леді та джентльменів пройде у Києві: Зеленська назвала тему
До того ж Перша леді України зізналася, що ніколи б не подумала про статус дружини президента країни, яка перебуває у стані війні. Зеленська зазначила, що це був не її вибір, однак вона вирішила навчитися жити у новій ролі.
Це було його (Володимира Зеленського – Show 24) рішення, і мені довелося обирати, чи працювати дружиною президента, чи піти в тінь. Я обрала перший варіант. Коли ви робите вибір стати активним, ви ставитеся до цього як до роботи, тепер це моя робота,
– підкреслила Олена.
Також дружина президента України зауважила, що у подружжя немає часу сваритися, тому останнім часом пара взагалі не сперечається. Однак, вони сумують одне за одним і хочуть бачитися частіше.
Сім'ї потрібне нормальне життя, дітям потрібен батько частіше, ніж вони можуть дозволити собі бачитися з ним, і він втомився від такого способу життя. Ми не стомлюємо одне одного, ми сумуємо одне за одним,
– зізналася Зеленська.
Стосунки Володимира та Олени Зеленських: що відомо
- Вони познайомилися під час навчання у школі у Кривому Розі. Олена та Володимир не були близькими друзями, однак згодом розвитку їхніх стосунків посприяли спільні приятелі.
- Жінка підтримувала свого коханого у будь-якій діяльності. Так, вона писала тексти для виступів команди КВК Володимира, а потім стала однією з авторок "Кварталу 95".
- У вересні 2003 року Олена та Володимир одружилися.
- Наступного року в них народився первісток – донька Олександра, а у 2013 році з'явився на світ син Кирило.
- Дівчина наразі здобуває юридичну освіту в одному з українських університетів, а хлопець ходить до школи. Олена зізнавалася, що Кирило під час повномасштабного вторгнення почав цікавитися видами зброї та воєнними деталями. Він навіть мріє служити в армії чи авіації.