Через постійну роботу Президента України, Олена не завжди має можливість провести час з чоловіком. Втім, жінка продовжує його підтримувати та сумувати за ним.

Цікаво Четвертий Саміт перших леді та джентльменів пройде у Києві: Зеленська назвала тему

До того ж Перша леді України зізналася, що ніколи б не подумала про статус дружини президента країни, яка перебуває у стані війні. Зеленська зазначила, що це був не її вибір, однак вона вирішила навчитися жити у новій ролі.

Це було його (Володимира Зеленського – Show 24) рішення, і мені довелося обирати, чи працювати дружиною президента, чи піти в тінь. Я обрала перший варіант. Коли ви робите вибір стати активним, ви ставитеся до цього як до роботи, тепер це моя робота,

– підкреслила Олена.

Також дружина президента України зауважила, що у подружжя немає часу сваритися, тому останнім часом пара взагалі не сперечається. Однак, вони сумують одне за одним і хочуть бачитися частіше.

Сім'ї потрібне нормальне життя, дітям потрібен батько частіше, ніж вони можуть дозволити собі бачитися з ним, і він втомився від такого способу життя. Ми не стомлюємо одне одного, ми сумуємо одне за одним,

– зізналася Зеленська.

Стосунки Володимира та Олени Зеленських: що відомо